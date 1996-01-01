Хабаровск прирастает торговыми центрами

В Хабаровске в Южном округе сдана в эксплуатацию вторая очередь муниципального торгового центра. На торжественном открытии присутствовал мэр города Александр СОКОЛОВ.

Торговый комплекс предназначен для реализации промышленных товаров, его площадь - около 1,5 тыс. кв. метров. Кроме торговых залов в МТЦ открылось уютное кафе. Заметим, это уже третий МТЦ, который открылся в Южном округе Хабаровска. Через год планируется ввести в строй действующих третью очередь торгового центра. Строители уже заложили фундамент.