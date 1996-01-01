Умереть от аспирина

На прошлой неделе первые лица хабаровского краевого здравоохранения провели пресс-конференцию на тему: "Как защитить себя от приобретения некачественных лекарственных препаратов". Уже через пять минут после начала конференции выяснилось, что за 9 месяцев 2005 года выявлено и снято с продажи всего 19 серий (медикаменты, выпущенные за один производственный цикл) лекарств. Это примерно 0,03% от количества проверенных партий. Вот тут-то и стоит насторожиться.

Если количество некачественных медикаментов столь мало, то, собственно, и говорить не о чем. Особенно учитывая тот факт, что даже большинство подделок все же имеет свойства плацебо (нейтральный препарат, не дающий никакого эффекта)... А у нас выявляются преимущественно не подделки, а некачественные препараты. Например, с истекшим сроком годности или помутневшие от неправильных условий хранения.

Развитые страны, между тем, признают наличие такой проблемы, как поддельные и недоброкачественные лекарства. И признают, что доля подделок в общем обороте составляет не доли процента, не проценты, но десятки процентов. Разные, например, американские аналитики ставят цифру от 5-10% до 20-30% по некоторым видам лекарств. А в ДВФО всего 0,03% контрафакта. Это настолько мизерное количество, что впору бить в литавры и обмениваться передовым опытом.

Правда, на ехидство журналистов обиделся первый заместитель министра здравоохранения Хабаровска Игорь БАЛАБКИН. Как заявил Игорь Владимирович, дело здесь не в процентах, а в заботе о здоровье граждан - оно, дескать, превыше всего.

Вспомним, как эта борьба начиналась. Принятый в июне 1998 года закон "О лекарственных средствах" не содержал даже такого понятия, как "фальсифицированное лекарственное средство". И только 22 августа 2004 года был принят закон № 122 ФЗ "О Лекарственных средствах", где впервые появилось само понятие фальсифицированного лекарственного средства.

А с 1 января 2005 года начался переход российских фармацевтических предприятий на международный стандарт GMP. Это повлекло и изменение нормативной документации, и применение самых передовых методов анализа и контроля. Кроме того, Минсоцздравразвития России и Росздравнадзор приняли решение и об обязательной защитной маркировке медикаментов. Можно добавить, что и монетизация льгот сыграла в этом процессе благоприятную роль. Одним словом, в этом году количество выявленных фальшивок составило всего 0,03% от проверенного.

Что же подделывают чаще? Ответ прост - все, что пользуется спросом у населения. Приблизительно половину всех контрафактных лекарственных препаратов составляют антибиотики и гормональные препараты. В списке подделок встречаются и копеечный нистатин, и очень дорогие лекарства. На Сахалине в прошлом году изъяли партию... "субстанции фурацилина".

По словам Ольги ТАРАСЕНКО, директора Государственного учреждения здравоохранения "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" министерства здравоохранения Хабаровского края, на территории Дальнего Востока чаще всего изымаются подделки под импортные препараты. Отечественного производителя подделывают гораздо реже. Если судить по Хабаровску, то около 97% изъятого - это "импортные" медикаменты.

В настоящее время процесс поступления на прилавки контрафакта не затухает. Судите сами: в ходе проверок на территории Хабаровского края в 2001 году изъяли из продажи 16 серий медикаментов одиннадцати наименований. В 2002 году изъяли из продажи уже 41 серию и 25 наименований лекарственных средств. В 2003 году изъяли из продажи 74 серии и уже 34 наименования. Пока это абсолютный рекорд. В 2004 году за 6 месяцев изъяли из продажи 24 серии 11 наименований. А за 9 месяцев 2005 года изъято 19 серий из проверенных 55 444 партий. Что и составило цифру в 0,03%. Это почти рекорд. Однако среди изъятых лекарств не было не одной серии фальшивок. Все было изъято как бракованные лекарственные средства. То есть, раскрошенные и ломаные таблетки, поврежденная упаковка, выпавший осадок. Одним словом -производственный брак.

Правда, кроме этого в ходе проверок аптечных и лечебных учреждений выявлен ряд серьезных нарушений. Например, хранение препаратов при неверном температурном режиме. От этого даже самый качественный препарат может банально испортиться. Так, Валентина НЕЧИПОРЕНКО, генеральный директор ОАО "Дальхимфарм", привела простой пример. На завод была возвращена партия "Леспифлана" с выраженным осадком, который появился именно из-за несоблюдения условий хранения. Но товар-то всегда возвращают производителю, даже если он не виноват.

В Россию еще недавно большинство фальсифицированных препаратов поступало из Китая, Индии и бывших соцстран: Болгарии, Польши, Венгрии. Все необходимые сопроводительные документы, в том числе сертификаты соответствия, подделывались лучше самих лекарств. Но россияне недолго оставались в стороне, и теперь почти две трети поддельных таблеток на нашем рынке - отечественного производства. Но, по словам выступавших на пресс-конференции специалистов, они не могут привести пример производства поддельных медикаментов в Хабаровске и крае.

В Хабаровске на базе ГУЗ "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств действует телефонная линия, куда можно обратиться с вопросом о качестве того или иного препарата. Но за 9 месяцев этого года на "горячую линию" с вопросами о качестве медицинских препаратов обратилось в среднем по... 6 человек в месяц. Может быть, не все знают телефон? В аптеке он должен висеть на видном месте. На всякий случай напомним: 34-88-53, 34-87-76. По данным звонкам до сих пор не было выявлено ни одного фальшивого медикамента. Также в Хабаровске официально не зафиксировано ухудшений здоровья от употребления контрафактных препаратов. Пока?