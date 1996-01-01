Без визы - только две недели?

В ноябре Россия и Китай намерены сократить срок безвизовых групповых туристических поездок с 30 до 15 дней.

Такое заявление сделала неделю назад заместитель главы Федерального агентства по туризму Натэла ШЕНГЕЛИЯ. Как повлияет это нововведение на бизнес туристических компаний на Дальнем Востоке?

По словам г-жи Шенгелии, такое решение было принято из-за участившихся "случаев нецелевого использования безвизовых поездок". Речь идет о том, что китайцы приезжают в Россию якобы с туристическими целями, а на самом деле - на работу, разумеется, при этом они официально не регистрируются и рабочие карточки не оформляют. Стало быть, ограничение срока безвизовых турпоездок в первую очередь ударит по тем фирмам, которые доставляют китайцев к нам по этой схеме.

Но есть и другая сторона: срок безвизового пребывания россиян в Китае тоже сократится. Для "челноков" это ограничение не играет никакой роли - обычно они ездят в Китай на пару-тройку дней. Если же говорить о тех туристах, которые отправляются в Поднебесную на отдых, то здесь ситуация сложнее. "На нашем бизнесе это ограничение практически не отразится, - сообщили "ЗР" в компании "Диалог народов-1". - Туров продолжительностью более 15 дней у нас очень мало".

Однако есть и такие турфирмы, которые специализируются на лечебных или обучающих турах, а они, как правило, более продолжительные. "В этом году мы отправляли туристов в оздоровительные туры в Китай на 17 дней, - рассказали нам в Приморском бюро международного молодежного туризма "Спутник". - Если вычесть дорогу и два выходных дня, то на лечение остается совсем немного - 12 дней, поэтому в следующем году мы планировали разработать 21-дневные туры. Если же срок безвизовых поездок будет уменьшен до 15 дней, нам придется сокращать продолжительность оздоровительных туров или оформлять визы, а это значительно удорожает поездку".

Заметим, что стоимость китайской визы в различных туристических компаниях составляет от $70 до $100.

А пока заинтересованные турфирмы надеются, что все ограничится разговорами и не будет воплощено в жизнь. Дескать, сокращение срока безвизовых турпоездок - это российская инициатива, а китайская сторона вряд ли согласится подписать такой протокол - ей это совершенно не выгодно.