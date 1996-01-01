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Шашлыком не побалуешься
Сегодня рынок производителей мясных изделий предлагает хабаровчанам широкий выбор различных готовых продуктов и полуфабрикатов. Что стоит за разнообразием пельменей, котлет и шашлыков на прилавках наших магазинов, какова "кухня" производителей продуктов из мяса, попытался разобраться корреспондент "ЗР".
Как выяснилось в министерство пищевой промышленности края, оказывается, в переработку для изготовления мясных полуфабрикатов идет всего лишь четверть завозимых мясопродуктов. Остальные объемы рынок ассимилирует в виде розничных продаж мяса-сырца, поставок этого продукта в учреждения общественного питания, кафе, рестораны.
Еще несколько лет назад жители города и края предпочитали всем мясным продуктам колбасные изделия. Объемы их производства существенно превосходили объемы полуфабрикатов. Сегодня ситуация меняется. Хабаровчане, уставшие от изобилия различных видов готовых к употреблению мясных деликатесов, потянулись к полуфабрикатам, то есть к продукции, которая употребляется в горячем виде и оставляет гурманам возможность для творчества. Что касается разнообразия полуфабрикатов, то здесь маркетологи поработали на славу. Сейчас в Хабаровске выпускаются различные виды шашлыков, котлет, бифштексов, ромштексов, гуляша, отбивных. Новое на прилавках - это продукты из охлажденного мяса, хозяйки любят их за быстрое приготовление и отменный вкус. Особенной любовью хабаровчан пользуются мучные изделия - их выбор также очень широк от традиционных сибирских пельменей до блюд различных национальных кухонь, включая кухни народов СНГ, а также народов азиатских стран.
На текущий момент в Хабаровском крае существует вполне сформированный рынок компаний-производителей мясных полуфабрикатов, начиная с мелких предпринимателей и заканчивая открытыми акционерными обществами и госпредприятиями. По оценкам минпищепрома края, безусловные лидеры производства - Березовский птицеводческий комплекс, ООО "Мостовик", ООО "Григ Чернобельского", ООО "Мерилен", ООО "Кооператор-2". Мелкие предприниматели тоже нашли свою нишу на рынке. По их словам, они ориентируются на различные социальные группы населения, планируя свой ассортимент таким образом, чтобы ценовой диапазон выпускаемой продукции был достаточно широк, а продукция востребована различными сегментами рынка. На этикетках полуфабрикатов уже известные фамилии предпринимателей: ГОРОХОВ, БОРОВИКОВ, ПЕЧНОВ, АНКОЛЬ и другие.
Разнообразием полуфабрикатов пищевики обязаны импортным поставкам сырья. Как утверждают хабаровские предприниматели, объемы поставок импортного мяса существенно снизились. Практически полностью ограничен импорт мяса из Китая, сокращаются квоты на ввоз сырья из США. Это заставило производителей расширить географию массовых закупок от Канады до Бразилии. Есть еще и отечественные производители. Но если мясо из "разрешенных" стран имеет относительно доступную, приемлемую для дальневосточного рынка цену, то российские поставщики, включая и региональные животноводческие комплексы, при всем желании не могут снизить себестоимость свиней, скота и птицы. По словам предпринимателей, полный переход на сырье отечественных производителей возможен, но цены на мясные продукты сразу взлетят в 2-3 раза, и они станут не по карману большей части населения.
Обратившись к производителям Хабаровского края, мы узнали, что прямой зависимости между уменьшением квот на импорт мяса и повышением спроса на их продукцию пока не наблюдается. Наоборот, оптовики ищут наиболее низкие цены на рынке, закупая мясо в соседних регионах. И зачастую через посреднические компании, работающие на местном рынке, которые предлагают фактически демпинговые по отношению к местной продукции цены. Местные производители, анализируя ситуацию на рынке с оптовыми ценами, считают, что мясо в рефрижераторах везут все-таки из-за рубежа, выдавая за продукцию отечественных хозяйств. Покупайте только охлажденное мясо, советуют производители, не ошибетесь.
Что ждет потребителей, если политика федеральных властей останется настолько же жесткой по отношению к импорту мяса? Введение ограничений на закупку сырья для их производств за границей уже повлияло на розничные цены. После полугодового затишья многие повысили цены на 7-10% в конце августа. Те, кто держался до последнего, вынуждены были сделать это в сентябре, чтобы обеспечить своим предприятиям хотя бы какую-то рентабельность, не говоря уже о каких-либо значительных прибылях. Думая о будущем, предусмотрительные предприниматели сделали запасы сырья для своего производства на ближайшие 2-3 месяца. Поэтому существенного повышения цен на мясные полуфабрикаты до нового года, вероятно, не будет.
Что ждет рынок дальше, пока не известно. Наиболее вероятный сценарий - ощутимое повышение цен на мясные продукты в 2007 году.
ДосьеСогласно статистике, в начале 1990 годов доля импорта не превышала 20% (именно этот показатель соотношения отечественной и импортной продукции считается безопасным для государства). Однако уже в 1995 году ситуация меняется: доля импорта составила 31% и начиная с этого времени не опускалась ниже 30%. С 1995 года, сельскохозяйственные предприятия России уже не могут обеспечить население мясом и продуктами мясной переработки. И до 2002 года включительно объем ввозимого в Россию мяса нарастал, а в 2003 году в связи с введением квотирования импорта мяса, поставки из-за рубежа снизились на 11%. И эта тенденция продолжается.
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