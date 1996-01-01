Отдых с запахом плесени

Долгожданный летний отдых у моря для семьи хабаровчан СЕРОВЫХ из сказки превратился в мучение. Туристическая фирма ЗАО "Бизнес Мозаика", к которой они обратились, по словам главы семейства Владимира Викторовича, не оправдала ожиданий и вместо обещанного рая подложила свинью.

"Все началось с того, что в апреле этого года мы по рекомендации подруги жены обратились в фирму "Бизнес Мозаика", которая занимается организацией туров в Приморье, - рассказал Владимир Викторович. - Мы хотели отдохнуть в бухте Шепалово, но для нас важен был цивилизованный отдых, хорошие условия проживания, поскольку у нас двое детей, младшему ребенку всего два года".

Поэтому Серовы добились, чтобы в корпусе № 10, закрепленном за этой турфирмой, им выделили комнату на втором этаже, сухую, теплую, с удобными кроватями. Желаемый номер был прописан в договоре. Однако на месте оказалось, что этот номер занят, и взамен Серовым предложили другой - на первом этаже, напротив туалетов и душа. Представительница турфирмы на базе отдыха ответила, что досадное недоразумение произошло из-за того, что сотрудница, распределявшая номера, внезапно ушла на больничный, а другая, работая за нее, не знала об условии.

Мелочь, однако отдых Серовых оказался основательно подпорчен. И хотя в первый же вечер в комнату к туристам прислали уборщицу стереть тряпкой плесень со стен, менее сыро, по словам Владимира Викторовича, от этого не стало. "Хорошо, что на втором этаже жили наши знакомые, мы поставили кровать у них, и жена с маленьким ребенком ночевала в их номере", - рассказывает глава семейства. Так прошли десять дней незабываемого летнего отдыха, за который Серовы выложили, между прочим, 26 тыс. 700 руб. Не зря, наверное, в договоре "Бизнес Мозаики" есть пункт о том, что "Исполнитель не несет ответственности перед туристом за несоответствие предоставленного туристического обслуживания ожиданиям туриста и его субъективной оценке". По словам Владимира Серова, он не обратил на этот пункт внимания, когда подписывал договор. И напрасно.

Директор турфирмы ЗАО "Бизнес Мозаика" Ирина КУЛЬЧИНСКАЯ в разговоре с корреспондентом "ЗР" заметила, что такого рода конфликт с клиентом - единственный в прошедшем сезоне. "Серовы - первые наши клиенты, кто потребовал прописать номер комнаты в договоре, - уверяет она. - О том, что семью поселят не туда, мы сами не знали". Перед клиентами извинились, но удовлетворить претензию, предъявленную Владимиром Серовым, и возместить ущерб в сумме 17 тыс. руб. (стоимость путевки за минусом стоимости питания), турфирма отказалась.

А вывод сей истории напрашивается сам: наши земляки уже созрели и кроме чудесного моря хотят комфорта. А к этому турфирмы не готовы.