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Приамурская торгово-промышленная ярмарка нынче удалась как никогда
Поесть, выпить, купить обновку, посмотреть на новые технологии, найти партнера по бизнесу можно было на прошедшей Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке.
Впрочем, приамурской ее можно назвать довольно условно. Уж больно много участников прибыло из мест, от Приамурья далеких. Cолидности этой ярмарке, безусловно, прибавил экономический форум, проходивший в эти дни.
Наверное, самая представительная экспозиция была у наших северных соседей - из Республики Саха (Якутия). Якутский десант на амурские земли возглавляло республиканское министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости. Северные соседи привезли все, чем может похвастаться их суровая земля: от копченой рыбы, оленины - до шкур полярных волков и, конечно, драгоценности: в Хабаровск прибыли такие компании, как Торговый дом "Золото Якутии", ООО "Сахаювелир", ОАО "Туймаада Даймонд", "Драгоценности Якутии".
Кроме этого Якутию представляли ОАО "Акционерная фирма художественных промыслов "Сардана", ЗАО "Янская Горнодобывающая Компания", "Авиакомпания "Якутия", ОАО "Сахателеком", Дирекция по строительству железной дороги "Беркакит - Томмот - Якутск", АК "Железные дороги Якутии". Получился довольно интересный срез: на фоне традиционных промыслов крупные проекты федерального уровня. Увидев это, все больше хочется съездить в Якутию, если там не был.
Или на Алтай. Такой делегации из Республики Алтай у нас в Хабаровске еще не было. Алтайское министерство экономического развития и инвестиций привезло более 10 участников: и Центр развития народных художественных промыслов "Энчи", и ООО "Майма-молоко", "Республиканский пчелоцентр" и ООО "Биостимул". Словом, Алтай умеет подчеркнуть свою уникальную экологию. И молоко у них просто целебное, и мед пахнет сразу всеми лечебными травами. Потенциально - туристический рай.
Ну а честь Приамурья, на наш взгляд, лучше всего поддержало правительство Еврейской автономной области. Чего стоил только стенд "Сельское хозяйство ЕАО". Лучшие сорта картофеля, моркови, томатов, сои, пшеницы. Все, что способна уродить наша земля и что способно вдохнуть жизнь в наше сельское хозяйство.
Эта выставка в самом деле открыла новые для хабаровчан имена товаропроизводителей. ЗАО "Малкинское", из камчатского города Елизово, в Хабаровске знают благодаря минералке. А вот мясокомбинат "Елизовский" в первый раз добрался до Хабаровска. Кстати, их мясопродукты отлично сочетались с хлебом ПО "Моховской хлеб" из Петропавловска-Камчатского.
Похоже, начинаются сбываться мечты наших чиновников - Хабаровский край становится площадкой для развития нового бизнеса.
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