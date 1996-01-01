Будем менять телевизоры. Первыми в стране

Доступ к новому, цифровому телевидению и Интернету в первую очередь должны получить дальневосточники - об этом шел разговор на заседании круглого стола "Информационно-коммуникационные технологии на Востоке России: состояние и перспективы" на Дальневосточном экономическом форуме.

Генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Геннадий СКЛЯР сказал, что это самый крупный и, может быть, самый сложный проект, поскольку государство не может отклониться от этой модернизации - это решение мирового сообщества, а с другой стороны, это затронет каждого человека, у кого в доме стоит телевизор. То есть либо нужно будет сменить телевизор, либо поставить цифровую приставку, чтобы перейти на новый вид телевизионной трансляции. И предложил, чтобы Дальний Восток пошел первым в стране в этом деле. Предстоит продать или раздать 50 миллионов цифровых приставок. Возникает вопрос: либо их будет производить отечественная промышленность и это будет шансом для ее возрождения, либо мы будем их покупать, как покупаем сегодня компьютеры, сотовые телефоны в Китае, Южной Корее и других странах. Сегодня в России разработана дешевая приставка, которая будет стоить примерно 700-800 рублей. И, по его мнению, нужно каждой семье ее выдать бесплатно.