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Рыбопромышленники отправятся в Китай за деликатесами
Приморская делегация представителей рыбной отрасли примет участие в выставке рыбоохранного оборудования и морских деликатесов "China Fisheries & Seafood Expo 2006", которая пройдет с 1 по 3 ноября в городе Циндао (Китай).
Как сообщает пресс-служба администрации края, выставка широко известна не только в Китае, но и в других странах АТР. В 11-й раз здесь соберутся китайские и зарубежные производители и экспортеры морских деликатесов, производители и дистрибьюторы рыбоохранного оборудования, а также компании-импортеры морских деликатесов. Руководитель Департамента рыбного хозяйства администрации Приморья Игорь УЛЕЙСКИЙ отметил, что представители приморских рыбохозяйственных предприятий намерены обменяться опытом со своими коллегами из других стран. "Мы настроены на укрепление действующих и налаживание новых деловых связей, которые будут выгодны приморским компаниям и их иностранным партнерам", - подчеркнул Игорь Улейский.
На китайской выставке ежегодно заключаются выгодные сделки и соглашения. Основные тематические разделы, по которым ведется работа, - рыбоохранное оборудование и морские деликатесы, а также технологии производства, транспортировки и хранения рыбопродукции.
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