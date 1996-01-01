"Медицина. Фармакология" поразила программой

В последних числах сентября во Владивостоке прошла специализированная выставка-ярмарка "Медицина. Фармакология". В экспозиции приняли участие 68 компаний из 20 городов России и 13 иностранных компаний из Японии, Индии и Вьетнама.

Время проведения выставки было приурочено к работе III Дальневосточного конгресса "Человек и лекарство". Именно поэтому она несколько отличалась от традиционных медицинских выставок, проводимых в краевом центре. "Кроме привычных экспозиций во время выставки проходила обширная научная программа: семинары, тренинги, круглые столы", - рассказала "ЗР" директор выставки Наталья ЛИМОНОВА.

Работу выставки завершило награждение лучших компаний дипломами и медалями. Так, ОАО "Владивостокская фармфабрика" получила награду за производство фармацевтических препаратов из местного сырья, представительство АО "Гедеон Рихтер" на Дальнем Востоке наградили за продвижение на местный рынок современных лекарственных средств и лучшую экспозицию выставки, "Нуга Бест" (Владивосток) - за предоставление продукции в области восстановительной медицины.