Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Продукты питания-2006" удивили новинками
Прошлая неделя во Владивостоке порадовала горожан выставкой- ярмаркой "Приморские продукты питания-2006". Участниками выставки стали более 50 производителей. Большинство из них - приморские компании. Не обошлось и без китайских товаров, которые для приморцев давно уже стали родными.
На выставке, проводившейся уже в девятый раз, традиционно проходит смотр качества продуктов питания, кроме того, производители презентуют свои новинки, проводят дегустации и, конечно, собирают отзывы и пожелания посетителей.
В этот раз компания "Владхлеб" предлагала на пробу два новых продукта - хлеб "Тонус" с пророщенным зерном и "Мексиканский" с паприкой. ООО "ПК Лимонник" представил серию концентрированных напитков "Уссурийская тайга" на основе ягод и дикоросов, а ИТЦ ТГЭУ - блинчики с яблочно-черемуховой начинкой, фаршированный эскалоп и шницель куриный нежный. Владрыбокомбинат угощал рыбными тефтелями и рыбными фрикадельками в кляре, "Уссурийский бальзам" презентовал "Водку особую на кедровых орешках" и "Водку особую на сосновых почках". Но больше всего новинок выставили мясоперерабатывающие предприятия. "Надежда-95" потчевала грудинкой "Любительской" и "Флагманской" полукопченой колбасой, "Мясокомбинат Находкинский" представил колбаски "Баварские", сервелаты "Ромовый", "Коньячный" и "Эдель". Компания "Алгос" предлагала продегустировать колбаски "Дачные" в пивном маринаде, а "Отец и сыновья" презентовали "Салями по-приморски", сервелаты "Таежный" и "Струговский", полукопченые колбасы "Губернская" и "Кабаносси с сыром". "Ратимир" устроил дегустацию новой линейки сервелатов, а также сосисок под маркой "Ратимишка", разработанных специально для детей, с пониженным содержанием соли и специй.
Закрывая выставку, Владимир СВЕТЛОВ, возглавляющий краевой комитет пищевой и перерабатывающей промышленности, отметил, что за 9 месяцев 2006 г. в Приморье было произведено продуктов питания на сумму около 10 млрд руб. и прирост к уровню прошлого года составил почти 15%.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке