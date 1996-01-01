"Продукты питания-2006" удивили новинками

Прошлая неделя во Владивостоке порадовала горожан выставкой- ярмаркой "Приморские продукты питания-2006". Участниками выставки стали более 50 производителей. Большинство из них - приморские компании. Не обошлось и без китайских товаров, которые для приморцев давно уже стали родными.

На выставке, проводившейся уже в девятый раз, традиционно проходит смотр качества продуктов питания, кроме того, производители презентуют свои новинки, проводят дегустации и, конечно, собирают отзывы и пожелания посетителей.

В этот раз компания "Владхлеб" предлагала на пробу два новых продукта - хлеб "Тонус" с пророщенным зерном и "Мексиканский" с паприкой. ООО "ПК Лимонник" представил серию концентрированных напитков "Уссурийская тайга" на основе ягод и дикоросов, а ИТЦ ТГЭУ - блинчики с яблочно-черемуховой начинкой, фаршированный эскалоп и шницель куриный нежный. Владрыбокомбинат угощал рыбными тефтелями и рыбными фрикадельками в кляре, "Уссурийский бальзам" презентовал "Водку особую на кедровых орешках" и "Водку особую на сосновых почках". Но больше всего новинок выставили мясоперерабатывающие предприятия. "Надежда-95" потчевала грудинкой "Любительской" и "Флагманской" полукопченой колбасой, "Мясокомбинат Находкинский" представил колбаски "Баварские", сервелаты "Ромовый", "Коньячный" и "Эдель". Компания "Алгос" предлагала продегустировать колбаски "Дачные" в пивном маринаде, а "Отец и сыновья" презентовали "Салями по-приморски", сервелаты "Таежный" и "Струговский", полукопченые колбасы "Губернская" и "Кабаносси с сыром". "Ратимир" устроил дегустацию новой линейки сервелатов, а также сосисок под маркой "Ратимишка", разработанных специально для детей, с пониженным содержанием соли и специй.

Закрывая выставку, Владимир СВЕТЛОВ, возглавляющий краевой комитет пищевой и перерабатывающей промышленности, отметил, что за 9 месяцев 2006 г. в Приморье было произведено продуктов питания на сумму около 10 млрд руб. и прирост к уровню прошлого года составил почти 15%.