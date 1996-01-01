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Проект по интернетизации школ может затянуться
Рособразование подписало с компанией "РТКомм", входящей в группу Synterra, контракт на сумму 3 млрд руб., сообщает РБК daily.
Беспрецедентный по своим масштабам проект, осуществляемый Рособразованием в рамках приоритетной национальной программы "Образование", предполагает, что в 2006 г. к Всемирной сети будут подключены 18 тыс. российских школ, а в 2007 г. - еще 34 940 общеобразовательных учреждений страны.
Поделив количество школ в проекте на сумму контракта, не сложно посчитать, что на подключение каждого учреждения выделено приблизительно 56 тыс. руб. Аналитик J'son&Partners Борис ОВЧИННИКОВ считает, что за такие деньги обеспечить школы Интернетом будет очень не просто. "Положим, с подключением заявленного количества школ компания сможет справиться - основными субподрядчиками проекта будут межрегиональные операторы связи (МРК), входящие в "Связьинвест". Не "РТКомм", а каждая из МРК будет подключать примерно 40 школ в день, - рассуждает аналитик. - Однако объем финансирования проекта выглядит слишком скромным, особенно с учетом того, что до 31 декабря 2007 г. за "РТКомм" будет оплачивать и неограниченный интернет-трафик".
В условиях конкурса обговаривается очень важный момент: победитель тендера должен не только подключить школы к Интернету, но и осуществлять их круглосуточный неограниченный доступ на скорости 128 Кбит/сек. Для этого в школах будут установлены ADSL-модемы и проведены работы по организации ADSL- канала. В отдаленных поселках и деревнях, по всей видимости, придется использовать сотовые и спутниковые каналы, что повысит как стоимость самой установки, так и трафика.
"Совершенно не понятно, как будут компенсироваться инфраструктурные затраты на проведение Интернета в удаленные школы. Спутниковое оборудование стоит значительно дороже ADSL, а стоимость годового трафика может оказаться даже выше затрат на установку оборудования", - говорит г-н Овчинников.
Другие игроки рынка, похоже, и рассчитывали на более высокую стоимость амбициозного проекта. Например, заявка одного из участников тендера - ОАО "Альфалинк" - не стала рассматриваться конкурсной комиссией, поскольку компания предложила осуществить работы за 8 млрд руб.
Эксперты опасаются повторения ситуации 2002 г., когда значительно более высокие инвестиции на обеспечение школ Интернетом не принесли результатов. Тогда похожий тендер на сумму $2,9 млрд, объявленный Минобрнауки, выиграл оператор спутниковой связи "Кросна", который поставил в сельские школы около 11 тыс. спутниковых интернет-терминалов VSAT. Проект оказался на грани провала из-за того, что выходить в Интернет на деле оказалось невозможно - исходящий трафик должен был отправляться к провайдеру по телефонной сети, которой во многих сельских школах российской глубинки просто не оказалось.
Впрочем, по мнению аналитика фонда "Финам - информационные технологии" Игоря ВЕРЕТЕННИКОВА, вероятность повторения опыта 2002 года невелика. "Новый проект будет носить политический характер - в преддверии выборов неудач правительство не потерпит. Денег у России много. Вполне вероятно, что Мининформсвязи запустит параллельный проект телефонизации сельских школ", - считает аналитик.
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