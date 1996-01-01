Цены на жилье растут, потому что его мало строят

Основная проблема ипотечного кредитования не в банковских ставках, а в дефиците предложения на рынке жилья. Об этом, как передает "Росбалт", заявила на круглом столе, посвященном ипотечному кредитованию, ведущий эксперт комитета по ипотечному кредитованию Ассоциации российских банков Елена ШОКИНА.

"Несмотря на то, что ставки снижаются, объемы ипотеки растут, получить ипотечный кредит по-прежнему проблематично. Это происходит потому, что ипотека увеличивает спрос на жилье, а строительные компании больше строить не начинают. В результате наблюдается серьезный рост цен", - считает Шокина. В 2002 г. ставка агентства по ипотечному жилищному кредитованию составляла 18%, сейчас - 11%, но рост цен на жилье "съел" все это снижение", - говорит директор департамента ипотечного кредитования "Юниаструм банка" Сергей БЕССОНОВ.