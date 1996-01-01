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Земельная экономия
Большинство россиян смогут в этом году сэкономить на земельном налоге. Правда, ведомства по-разному оценивают причины таких приятных налоговых последствий для граждан. В Роснедвижимости радуются, что методика расчета налога стала более справедливой, а в Минфине переживают, что полной информации об участках у налоговиков так и нет.
"Земельный налог для 80% владельцев садовых и дачных участков за этот год будет ниже, чем раньше", - заявил на прошлой неделе руководитель Роснедвижимости Михаил МИШУСТИН. По его мнению, это связано с тем, что с 2006 г. применяется новая система расчета этого налога. Ранее ставка налога на землю устанавливалась каждым регионом, что не исключало его завышения. Сейчас же для основной массы земельных участков ставка не может быть выше 0,3% от их кадастровой стоимости. Кроме того, муниципалитеты вправе вводить льготы по этому налогу и даже совсем освобождать от его уплаты.
Так, в среднем за шесть соток в Подмосковье в этом году придется заплатить 277 руб. налога. Но, по оценкам главы Роснедвижимости, в отдельных районах, где расположены элитные дачные поселки (например, в Одинцовском), налог за участок может доходить до 10 тыс. руб.
Со временем ситуация может измениться. "Купив дачу в каком-нибудь заброшенном уголке и разрекламировав это место своим знакомым, вы можете своими руками поднять свой земельный налог", - предупреждает старший юрист компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Максим ПОПОВ. Это связано с тем, что кадастровая стоимость должна переоцениваться не реже, чем раз в 3 года, но не позднее 5 лет после утверждения предыдущего кадастра. И если инфраструктура за это время кардинальным образом улучшилась, кадастровая стоимость участка, а вместе с ней и земельный налог неминуемо возрастут. О том, заплатят ли граждане больше или меньше по сравнению с прошлым годом, говорить пока рано, потому что налоговый период еще не закончился. Однако, по признанию замминистра финансов Сергея ШАТАЛОВА, новый земельный налог пока работает не так, как хотелось бы Минфину. Нужно техническое обеспечение, требуются кадастры, взаимодействие между органами Роснедвижимости и муниципальными образованиями. "По многим участкам мы до сих пор не имеем полной достоверной информации", - не так давно сетовал на конференции, организованной Американской торгово-промышленной палатой, г-н Шаталов.
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