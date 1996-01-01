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"Доступное жилье" получило высший приоритет
Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье" под угрозой срыва - именно так можно расценить выступление президента Владимира ПУТИНА на заседании совета по реализации приоритетных нацпроектов.
Негативная оценка главы государства подстегнула процесс принятия необходимых законодательных инициатив. До конца года чиновники и депутаты обещают кардинально подкорректировать законодательство в сфере жилищного строительства.
Год назад по инициативе главы государства было запущено четыре приоритетных проекта: "Здоровье", "Качественное образование", "Доступное и комфортное жилье" и "Развитие агропромышленного комплекса". Их реализация была поручена первому вице-премьеру правительства Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, и он возглавил совет по реализации приоритетных нацпроектов и демографии. На прошлой неделе под председательством Владимира Путина прошло третье заседание совета. В своей речи президент остановился на проблемах демографии, выполнении проектов "Доступное жилье" и "Развитие АПК". "Уже сейчас ясно: успешной реализации препятствует тяжелый пласт застарелых проблем, - сказал глава государства и обозначил основные препятствия: - Административные барьеры, тормозящие рост предложения, монополизация жилищного рынка в отдельных территориях, а также недостаточное развитие стройиндустрии, других смежных производств". Путин подчеркнул, что уже в текущем году до 14% должна увеличиться доля семей, имеющих возможность приобрести строящееся жилье, и еще до 17% - в 2007 г. Глава государства порекомендовал членам правительства разобраться, достаточно ли сделано для выполнения этих обязательств.
Нашлось поручение и для региональной и муниципальной власти. "Им нужно привести свою правовую базу в соответствие с новыми требованиями земельного, жилищного и градостроительного законодательства, значительно увеличить количество аукционов по выделению земель под застройку, ускорить разработку планов развития поселений", - сказал президент и предупредил, что "все это работа не на один год".
В свою очередь Дмитрий Медведев попытался убедить участников совещания, что держит ситуацию под контролем. Еще накануне совещания он заявил журналистам, что пока рано подводить итоги реализации нацпроектов за год. В ходе совещания первый вице-премьер уточнил: "В течение этого года мы идем в рамках проектных показателей".
Депутаты Госдумы оперативно откликнулись на критику президента. До 1 января Госдума примет поправки к 35 законам, регулирующим жилищное строительство. "Планируется установить прямое регулирование федеральным законом вопросов выделения, получения, оформления, регистрации земельных участков под жилищное строительство, - заявил вчера глава думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин ШАККУМ. - Таким образом, мы уходим от ведомственного произвола, когда чиновники на местах сами пишут инструкции".
Эксперты уверены, что для успешной реализации нацпроекта "Доступное жилье" устранения только административных барьеров, демонополизации строительного рынка и развития ипотеки недостаточно.
"Мощнейший фактор, сдерживающий рост рынка, - отсутствие инфраструктуры", - считает директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. По его мнению, при подготовке нацпроектов никто толком не проанализировал, с какими рисками столкнется их реализация. К тому же до сих пор власти так и не определились со смыслом слова "доступность". "Допустим, 17% россиян в следующем году действительно смогут приобрести квартиру в строящемся доме, - рассуждает Игорь Николаев. - Но что делать остальным?".
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