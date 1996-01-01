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Жилой интерес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Число покупателей квартир с целью вложения и приумножения капитала составляет 15-20% от общего количества инвесторов, желающих приобрести объекты недвижимости в строящихся домах. Такие данные приводят эксперты Московского ипотечного центра.

По мнению специалистов МИЦ, на сегодняшний день этот способ инвестиционных вложений один из самых надежных и выгодных. Рост цен на недвижимость в 2006 г. принес обладателям квартир серьезную прибыль: год назад стоимость квадратного метра в строящемся доме в Москве составляла в среднем $1,5 тыс., сейчас эта цифра приближается к $4 тыс.

"Всем, кто обращается в нашу компанию, желая заработать на покупке квартиры, мы советуем обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, наиболее выгодно приобретать новостройки на начальной стадии строительства - стоимость таких объектов минимальна. При таком вложении доходность объекта недвижимости может составить 40-50% в течение полутора лет. Во-вторых, инвестору необходимо серьезно подойти к вопросу выбора застройщика для того, чтобы минимизировать все риски, связанные со сделкой. Согласно Федеральному закону "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", компания не в праве продавать квартиры в новостройках без договора аренды земельного участка, инвестиционного контракта и разрешения на строительство. Также необходимо обязательно изучить строительную "историю" компании, побывать, если есть возможность, на объектах сданных Государственной комиссии, выяснить у жильцов, насколько качественно и в какие сроки был построен дом, и только после этого принимать решение о вложении инвестиций", - говорит руководитель отдела новостроек Московского ипотечного центра Михаил НОВИЦКИЙ.

В данный момент наиболее ликвидными и выгодными объектами для инвестиций специалисты рынка недвижимости считают однокомнатные квартиры в домах эконом-класса. По прогнозам аналитиков, рост стоимости жилья в 2007 г. и последнем квартале 2006 г. составит около 20-25% в год. Этот процент намного выше, чем банковский, поэтому многие граждане сегодня рассматривают ипотечный кредит в качестве долгосрочных инвестиций.

К концу года специалисты МИЦ прогнозируют резкий рост числа покупателей, желающих инвестировать средства в покупку жилья. "Из наиболее популярных средств вложения денег (валютный рынок, рынок ценных бумаг, банковский вклад или покупка недвижимости) приобретение жилья - это наиболее долгосрочный и при этом наименее рискованный и максимально прибыльный способ инвестиций. Квартиры никогда резко не падают в цене, а потери, зачастую, исчисляются только лишь упущенной выгодой. Самое плохое, что может случиться, - вы ничего не заработаете. Но на сегодняшний день это практически невозможно", - утверждает Михаил Новицкий.

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