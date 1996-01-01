Жилой комплекс премиум-класса начинят новейшей связью PON

О совместном проекте заявили накануне в Хабаровске представители двух компаний - ОАО "Дальсвязь" и СК "Контур", которая осуществляет строительство жилого комплекса премиум-класса "НЭО" ("настоящий экологический оазис"), в котором жильцы получат натуральную экосистему в рамках одного дома.

Проект предусматривает применение новейшей для России технологии связи PON (Passive Optical Network - пассивная оптическая связь). Здесь телефония и Интернет организованы на самом современном технологическом уровне. Внутри дома созданы программный, игровой и архивный сервер, интерактивное телевидение, видео по запросу видеопрограммы и видеоканалы. Установлены источники бесперебойного питания.