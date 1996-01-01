Сосиски - на север

Магазины крайпотребсоюза, как в старые добрые времена, по-прежнему кормят и поят сельское население Хабаровского края.

Известный факт - многие торговые точки в отдаленных северных поселках Хабаровского края принадлежат потребкооперации. Сегодня, пожалуй, это единственная ниточка, которая связывает жителей Крайнего Севера с "большой землей". Коммерсанты сюда не идут. Хлопотно, маленькие торговые обороты, проблемы с доставкой. В свою очередь работники из потребкооперации обеспечивают качественное и безопасное снабжение населения товарами первой необходимости. Это их главная задача. Так, в навигацию 2005 года в северные районы края завезено товаров на сумму 160,2 млн руб., что на 8,1% больше, чем в 2004 году.

Досье Сейчас краевая кооперация объединяет 5 районных, 21 сельское (поселковое) потребительские общества, 2 структурных подразделения и 4 филиала. Организации потребительской кооперации обслуживают 84 населенных пункта с 242,6 тыс. жителей, в том числе 79 сельских поселений со 129,6 тыс. населения.

Как сообщил "ЗР" председатель правления Хабаровского крайпотребсоюза Владимир ОЩАНОВСКИЙ, "в системе потребкооперации работает 139 розничных магазинов с торговой площадью 14,5 тыс. кв. м, 14 предприятий общественного питания на 492 посадочных места, 15 - бытового обслуживания населения. За 2004 и этот год за счет реконструкции и ремонта открыто 9 магазинов, столовая в пос. Березовка, 7 пунктов проката, 6 мастерских по изготовлению ключей, одна парикмахерская".

Оптовый оборот за 9 месяцев 2005 года вырос на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах и составил 28 млн руб. Потребительская кооперация края обеспечивает продовольственными товарами больницы, детские сады, учреждения социальной сферы. По итогам нынешнего года оптовый оборот ожидается в сумме 38 млн руб., на 16% выше, чем в 2004 году.

Товарооборот с начала года составил 459,2 млн руб., оборот общественного питания - 27,1 млн руб. и снизился с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,3% и 6,3% соответственно. Удельный вес продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составил 85,9%, непродовольственных - 14,1% (за 9 месяцев 2004 г. - 86,1% и 13,9% соответственно).

Бытовых услуг населению за этот период оказано на сумму 0,6 млн руб. На конец года ожидаемый объем реализации бытовых услуг - 0,9 млн руб. с ростом на 115,4% по отношению к 2004 году.

"На предприятиях потребкооперации продолжает развиваться производство собственной продукции, которая занимает в общем объеме товарооборота системы 40%, - отметил Владимир Ощановский. - В 2005 году принято от населения для переработки и реализации в собственной торговой сети излишков сельскохозяйственной продукции: ягоды дикорастущей - 6,7 т (рост 113,4% к соответствующему периоду 2004 года), овощей - 17,1 т (101,2%), яиц - 8,8 тыс. штук (179,6%), картофеля - 54,4 т (77,1%)".

Как справедливо подметила на недавнем заседании коллегии министерства пищевой промышленности и потребительского рынка Хабаровского края директор филиала "Хабаровский пищевой комбинат" Людмила ПИВНЕНКО, "сегодня нет трудностей с выпуском продукции, есть только одна, основная проблема - как продать товар".

Так, цех потребительского общества "Березовское", который начал работать в январе 2005 года, выпускает в сутки 4 т полуфабрикатов. По оценке Людмилы Пивненко, производственные мощности цеха загружены только на 80%. Резервы для роста есть. Необходимо срочно расширять собственную сеть торговых точек. Сейчас у общества 25 магазинов. Будет больше - вырастет реализация. До конца 2005 года запланировано получить от промоборудования 100% отдачи.

Как подчеркнул председатель правления Хабаровского крайпотребсоюза, в 2006 году предприятиям потребкооперации предстоит решить следующие задачи: довести удельный вес непродовольственной группы в товарообороте до 20%, открыть дополнительно 7 точек розничной торговли, 3 - общественного питания, 6 - бытового обслуживания населения, наладить реализацию промтоваров в кредит.