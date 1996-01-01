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Турлихорадки не ожидается
Хабаровские туроператоры в результате решений московской комиссии о безвизовом режиме не пострадают.
15 приморских туристических компаний попали в "черный список" федеральной межведомственной комиссии по реализации соглашения о безвизовом туристическом обмене между Россией и Китаем и с 1 декабря не смогут работать в безвизовом режиме. Хабаровскому краю повезло больше - здесь "в опале" оказались всего две компании: "Весь мир" и "Спутник". Несмотря на то, что эти фирмы пожалуй, самые крупные в крае и занимают большой сегмент рынка - 60%, в Хабаровске в отличие от Владивостока не делают из последних событий трагедии.
Как объяснили "ЗР" в компании "Весь мир", данное решение комиссии - чисто технический момент, который на работе фирмы практически никак не отразится. "Мы не знаем, почему в список попали именно мы, однако такие вещи происходят время от времени, и связывать это с какими-то нарушениями, допущенными нами в работе, мы не можем", - рассказали в компании, пояснив, что по-прежнему будут работать с Китаем, но в сотрудничестве с другими туроператорами.
"Мы поможем этим компаниям работать в прежнем режиме, по возможности исключив форс-мажорные ситуации", - заявил в интервью "ЗР" начальник управления по туризму министерства экономразвития и внешних связей правительства Хабаровского края Виталий СЕЛЮКОВ. Он признался, что не знает, чем руководствовались члены межведомственной комиссии в Москве, когда принимали решение, однако сказал, что вряд ли это связано с какими-либо нарушениями. "В Хабаровском крае за последние три-четыре года туроператоры вообще не допускают грубых нарушений в работе, как в других регионах, где через фирмы китайцы нелегально приезжают работать, - сказал Селюков, по всей видимости, намекая на приморские компании. - На счету "Cпутника" и "Всего мира" всего три нарушения, но они настолько незначительны, что их можно и во внимание не принимать. Мы сделаем все, чтобы рынок не лихорадило", - заверил Селюков.
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