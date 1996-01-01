Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На солененькое тянет
В Хабаровске достаточно мест для сельскохозяйственной торговли. Однако купить сразу все, что нужно и в одном месте удается далеко не на каждом рынке. В этом смысле одной из самых излюбленных для горожан точек давно стал "Оптовый рынок". Чем привлекает он покупателей и предпринимателей? Ответ на этот вопрос, по всей видимости, у каждого свой.
С момента своего образования в январе 1997 года тогда еще МУП "Оптовый рынок" осуществляло целый комплекс рыночной деятельности: оптово-розничная торговля плодоовощной продукцией, продовольственными товарами, организация совместно с другими предприятиями деятельности по сохранению, переработке и реализации продовольственных товаров, закуп сельскохозяйственной продукции, создание собственных производств по переработке сельскохозяйственной продукции.
В мае 1998 года Комитетом по управлению госимуществом Хабаровского края был подписан приказ №149 "Об учреждении Хабаровского государственного краевого унитарного предприятия "Оптовый рынок" на базе имущественного комплекса МУП "Оптовый рынок". ХКГУП "Оптовый рынок" было зарегистрировано 16 июня 1998 года, а в ноябре 2004 года предприятие было преобразовано в ОАО "Оптовый рынок".
ДосьеВ соответствии с Уставом ОАО "Оптовый рынок" является правопреемником ХКГУП "Оптовый рынок". Имущество предприятия находится на сегодняшний день в 100% собственности Хабаровского края. Хозяйственная деятельность ОАО "Оптовый рынок" направлена на комплексное развитие оптовой и розничной торговли плодоовощной продукцией и всеми видами продовольственных товаров в Хабаровском крае.
У многих наверняка возникнет вопрос: "Что конкретно дала деятельность оптового рынка Хабаровску и хабаровчанам?". Во-первых, это многократное по сравнению с предыдущими годами увеличение объемов плодоовощной продукции, поступившей на столы горожан. Только за несколько последних месяцев через сеть "Оптового рынка" прошло до 300 тыс. тонн овощей и фруктов, завезенных в Хабаровск предпринимателями ближнего и дальнего зарубежья, значительно увеличен поток бакалейной группы товаров. Во-вторых, цены на большинство товаров, реализуемых на "Оптовом рынке", существенно ниже, чем на других торговых предприятиях города. И стоит отметить: как следствие, рынок приобрел большую популярность среди населения.
Получило поддержку и развитие собственного производства, такого, как засолка, квашение и маринование овощей. Мощности складов и овощехранилищ предприятия, превышающие 10 тыс. квадратных метров, сегодня позволяют значительно расширить закуп сельхозпродукции и увеличить закладку овощей, создав более благоприятные условия для местного производителя.
Для более качественной и успешной работы на предприятии работает ряд специальных отделов и подразделений. Так, еще в 1998 году был создан отдел организации и контроля за торговлей. Коллектив отдела - семь инспекторов. За каждым инспектором закреплен один или несколько секторов рынка. Основной функцией инспекторов является ежедневная проверка предпринимателей на предмет соблюдения правил торговли на рынке. В рейдах по торговым точкам проводится проверка наличия документов, подтверждающих качество продукции, соблюдения заявленного ассортиментного перечня, условий и сроков хранения и реализации товаров. Все это позволяет предотвратить продажу низкокачественной продукции и продукции с истекшими сроками хранения и реализации.
В феврале 1996 года еще при МУП "Оптовый рынок" было создано свое торгово-закупочное предприятие (ТЗП). ТЗП является крупнейшим в городе предприятием по засолке овощной продукции: томатов, огурцов, капусты, папоротника. В год здесь производится около 170 тонн солений. Вся продукция вырабатывается по традиционной технологии и отличается высоким качеством и отменным вкусом. Большое внимание предприятие уделяет вопросам разработки и внедрения новых технологий переработки овощей, расширения ассортимента производимой продукции. Продукция ТПЗ пользуется огромным спросом не только в Хабаровске, но и Ванино, Николаевске-на-Амуре.
ТПЗ - постоянный участник различных выставок и конкурсов. Продукция предприятия отмечена на конкурсе "Сто лучших товаров России", а также неоднократно удостоена наград на региональных выставках.
Одно из наиболее значимых подразделений ОАО "Оптовый рынок" - отдел по работе с иностранными гражданами, созданный в июле 1998 года. Основными направлениями работы отдела являются привлечение к торговой деятельности граждан КНР, СНГ и упорядочивание торговли, производимой гражданами иностранных государств.
В настоящее время на рынке ежегодно торгуют до 250 граждан КНР и около 100 граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении. Всем приглашенным для работы иностранным торговым агентам через Представительство МИД РФ в г. Хабаровске оформляются приглашения, а также подтверждения на право ведения трудовой деятельности, выдаваемые Федеральной миграционной службой.
В 2001 году на рынке был создан совет предпринимателей. За время своей деятельности совместно с администрацией "Оптового рынка" совету удалось решить ряд насущных для предпринимателей вопросов, наметить общие подходы на перспективу.
"Оптовая рыночная торговля - достаточно сложное, многостороннее торговое направление, - говорит зам. генерального директора ОАО "Оптовый рынок" Валерий СЕМЕНОВ, - для постоянного развития которого требуются немалые капиталовложения. Наше предприятие активно вкладывает средства в строительство, обновление фондов, но порой для всех задуманных планов и проектов не хватает средств, а ведь для более качественной торговли необходимы весьма значимые инвестиции. Мы бы с интересом рассмотрели все предложения потенциальных инвесторов, в первую очередь по строительству новых торговых корпусов и современных вместительных павильонов. Мы можем предоставить под качественную застройку достаточно большие площади".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда