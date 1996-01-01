На солененькое тянет

В Хабаровске достаточно мест для сельскохозяйственной торговли. Однако купить сразу все, что нужно и в одном месте удается далеко не на каждом рынке. В этом смысле одной из самых излюбленных для горожан точек давно стал "Оптовый рынок". Чем привлекает он покупателей и предпринимателей? Ответ на этот вопрос, по всей видимости, у каждого свой.

С момента своего образования в январе 1997 года тогда еще МУП "Оптовый рынок" осуществляло целый комплекс рыночной деятельности: оптово-розничная торговля плодоовощной продукцией, продовольственными товарами, организация совместно с другими предприятиями деятельности по сохранению, переработке и реализации продовольственных товаров, закуп сельскохозяйственной продукции, создание собственных производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

В мае 1998 года Комитетом по управлению госимуществом Хабаровского края был подписан приказ №149 "Об учреждении Хабаровского государственного краевого унитарного предприятия "Оптовый рынок" на базе имущественного комплекса МУП "Оптовый рынок". ХКГУП "Оптовый рынок" было зарегистрировано 16 июня 1998 года, а в ноябре 2004 года предприятие было преобразовано в ОАО "Оптовый рынок".

Досье В соответствии с Уставом ОАО "Оптовый рынок" является правопреемником ХКГУП "Оптовый рынок". Имущество предприятия находится на сегодняшний день в 100% собственности Хабаровского края. Хозяйственная деятельность ОАО "Оптовый рынок" направлена на комплексное развитие оптовой и розничной торговли плодоовощной продукцией и всеми видами продовольственных товаров в Хабаровском крае.

У многих наверняка возникнет вопрос: "Что конкретно дала деятельность оптового рынка Хабаровску и хабаровчанам?". Во-первых, это многократное по сравнению с предыдущими годами увеличение объемов плодоовощной продукции, поступившей на столы горожан. Только за несколько последних месяцев через сеть "Оптового рынка" прошло до 300 тыс. тонн овощей и фруктов, завезенных в Хабаровск предпринимателями ближнего и дальнего зарубежья, значительно увеличен поток бакалейной группы товаров. Во-вторых, цены на большинство товаров, реализуемых на "Оптовом рынке", существенно ниже, чем на других торговых предприятиях города. И стоит отметить: как следствие, рынок приобрел большую популярность среди населения.

Получило поддержку и развитие собственного производства, такого, как засолка, квашение и маринование овощей. Мощности складов и овощехранилищ предприятия, превышающие 10 тыс. квадратных метров, сегодня позволяют значительно расширить закуп сельхозпродукции и увеличить закладку овощей, создав более благоприятные условия для местного производителя.

Для более качественной и успешной работы на предприятии работает ряд специальных отделов и подразделений. Так, еще в 1998 году был создан отдел организации и контроля за торговлей. Коллектив отдела - семь инспекторов. За каждым инспектором закреплен один или несколько секторов рынка. Основной функцией инспекторов является ежедневная проверка предпринимателей на предмет соблюдения правил торговли на рынке. В рейдах по торговым точкам проводится проверка наличия документов, подтверждающих качество продукции, соблюдения заявленного ассортиментного перечня, условий и сроков хранения и реализации товаров. Все это позволяет предотвратить продажу низкокачественной продукции и продукции с истекшими сроками хранения и реализации.

В феврале 1996 года еще при МУП "Оптовый рынок" было создано свое торгово-закупочное предприятие (ТЗП). ТЗП является крупнейшим в городе предприятием по засолке овощной продукции: томатов, огурцов, капусты, папоротника. В год здесь производится около 170 тонн солений. Вся продукция вырабатывается по традиционной технологии и отличается высоким качеством и отменным вкусом. Большое внимание предприятие уделяет вопросам разработки и внедрения новых технологий переработки овощей, расширения ассортимента производимой продукции. Продукция ТПЗ пользуется огромным спросом не только в Хабаровске, но и Ванино, Николаевске-на-Амуре.

ТПЗ - постоянный участник различных выставок и конкурсов. Продукция предприятия отмечена на конкурсе "Сто лучших товаров России", а также неоднократно удостоена наград на региональных выставках.

Одно из наиболее значимых подразделений ОАО "Оптовый рынок" - отдел по работе с иностранными гражданами, созданный в июле 1998 года. Основными направлениями работы отдела являются привлечение к торговой деятельности граждан КНР, СНГ и упорядочивание торговли, производимой гражданами иностранных государств.

В настоящее время на рынке ежегодно торгуют до 250 граждан КНР и около 100 граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении. Всем приглашенным для работы иностранным торговым агентам через Представительство МИД РФ в г. Хабаровске оформляются приглашения, а также подтверждения на право ведения трудовой деятельности, выдаваемые Федеральной миграционной службой.

В 2001 году на рынке был создан совет предпринимателей. За время своей деятельности совместно с администрацией "Оптового рынка" совету удалось решить ряд насущных для предпринимателей вопросов, наметить общие подходы на перспективу.

"Оптовая рыночная торговля - достаточно сложное, многостороннее торговое направление, - говорит зам. генерального директора ОАО "Оптовый рынок" Валерий СЕМЕНОВ, - для постоянного развития которого требуются немалые капиталовложения. Наше предприятие активно вкладывает средства в строительство, обновление фондов, но порой для всех задуманных планов и проектов не хватает средств, а ведь для более качественной торговли необходимы весьма значимые инвестиции. Мы бы с интересом рассмотрели все предложения потенциальных инвесторов, в первую очередь по строительству новых торговых корпусов и современных вместительных павильонов. Мы можем предоставить под качественную застройку достаточно большие площади".