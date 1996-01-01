Пельмени по вызову

В советские времена люди спешили на обед в столовую, кто побогаче - в ресторан. Каждый норовил уйти за 10 минут до начала обеденного перерыва, дабы потом не толкаться в очереди. А теперь, с приходом рыночной экономики, можно поступить проще - просто позвонить в какое-нибудь заведение общественного питания и заказать обед. Принесут и первое, и второе, и даже компот.

Первыми нишу "еды по вызову" стали разрабатывать "черные частники" еще лет десять тому назад. Но трудились в одиночестве они недолго: многочисленные предприятия общепита решили не оставаться в стороне от такого прибыльного дела. Сперва появились "сухие пайки"(гамбургеры "по-хабаровски", бутерброды, пян-се), а потом уже и полновесные готовые обеды. Постепенно ходоков с сумками сменили более прогрессивные формы торговли, когда меню можно получить по факсу и заказать конкретные блюда.

Теперь только ленивый не занят в этом бизнесе. Тут и рестораны, и кафе, и столовые. В чем отличие? В цене, сервисе и объемах. Вот, например, существует в Хабаровске телефонная "Служба поручений": звоните 050 и заказывайте что хотите - продукты доставят на дом. При заказе до 1500 руб. стоимость доставки - 200 руб. При заказе свыше 1500 - доставка 300 рублей.

Вообще вы можете заказать обед, например, в ресторанах "Серая лошадь", "Саппоро" и т.д. Самое интересное здесь то, что это обойдется вам дешевле, чем сходить туда на обед самому и заказать те же блюда: за счет того, что вы не занимаете место за столом, не требуете услуг официанта. Таким образом сэкономить можно 10-15% от стоимости обеда.

Конечно, есть и сложности. Например, кафе "Ясная поляна" принимает заказы на комплексные обеды не менее чем на 20 человек. Мою завуалированную просьбу привезти обед на 10 человек - проигнорировали -невыгодно. Посоветовали зайти в ближайший продуктовый магазин. И оказались правы. Во многих магазинах лежат готовые обеды, например, от хабаровского "Крайпотребсоюза" (кафе "Блюз"). Можно пообедать прямо в кафе, а можно и у себя в офисе.

Если комплексный обед вас не привлекает и вы не боитесь гастритов и прочих проблем с желудком, можно заказать пиццу. Например, в компании "Виорд". Хорошо держалось на рынке кафе "Заря" - один из патриархов этого бизнеса. Правда, в последнее время это кафе не видно и не слышно.

Многочисленные столовые, почти исчезнувшие во время разгула рыночных отношений, вновь вернулись к жизни. Буквально 3-4 года тому назад они в массовом порядке принялись осваивать "выездную торговлю". От ресторанов столовые отличаются готовностью работать с более мелкими объемами: 5-10 комплектов. Хотя учитывая тот факт, что в каждом офисном здании работает не одно предприятие, где трудится не один десяток голодных сотрудников, объемы легко нарастить. На одном этаже продали 10 порций, на другом - 5, на третьем -15. Главное - не лениться.

Средняя цена комплексного обеда составляет 80 руб., хотя наесться можно и на 50. Тут уж все зависит от аппетита и размеров желудка каждого человека. Как правило, в меню 5-7 первых блюд, 2-3 вторых и несколько вариантов гарнира. В меню некоторых столовых входят и молочно-диетические блюда. Например, этим известна столовая на улице Промышленной.

По мнению менеджеров мелких предприятий, такая форма торговли на заказ - просто спасение для мини-общепита, на одних "приходящих" клиентах выручки не сделать. Что касается перспектив, то почти все опрошенные соглашались с тем, что место для развития есть. Но дальнейшая конкуренция будет идти даже не по ценовым рамкам, а на уровне конкуренции сервиса. То есть, уже стоит вопрос удержания клиентуры. Как ни странно, но мало кто сказал, что конкуренция идет на уровне "у кого вкуснее". Либо оголодавших людей это мало волнует, либо в столовых считают, что съедобно и вкусно - понятия равнозначные. Впрочем, некоторые потребители все-таки жалуются на качество обедов. Но это, скорее всего, личные вкусовые пристрастия. В конце концов - не нравится ресторан - кушайте дома. А вот некоторые предприятия уже вводят бонусы для постоянных клиентов. Например, на прошлый Новый год одно из предприятий дарило клиентам шампанское.

Как рассказал в анонимной беседе один коммерсант, занимавшийся в 90-х этим бизнесом почти два года, это бизнес "на ленивых". "Пачка пельменей условно стоит 30 рублей., - рассказал собеседник. - Варим, делим на три порции и получаем уже 90 рублей. Себестоимость салатов и тому подобного у меня выходила не дороже 10 рублей., продавал за 20-25. Иной раз я просто ехал на рынок и там закупал салаты у корейцев. Мешал, фасовал и продавал. Гарниры так вообще в гроши обходились. Но я старался не наглеть и накручивать скромно. Мой принцип был честным: вложил 10 - продал за 20. Чем еще хорош бизнес, так это тем, что позволяет начать дело практически с нуля. Как в анекдоте: купил грязное яблоко - помыл - продал - купил два грязных".

"Клиентурой обзавелся быстро, - продолжает бизнесмен. - Работал, разумеется, "в черную". Просто выбирал большое здание, проходил по офисам и интересовался - обедать будете? Прикидывал, сколько может понадобиться комплектов, и на следующий день отправлялся с готовыми обедами. Конкуренция, конечно, была. Например, со мной такой случай произошел. Захожу в знакомый офис, а там уже обедают. Ой, говорят, а мы уже у других купили. Но я им предложил питаться в долг в случае финансовых затруднений, и они выбрали меня. Одним словом, постепенно я расширился, появились постоянные клиенты, даже праздничные обеды заказывали. Пришлось еще больше наращивать обороты. Сам уже не ездил. А в 2000-х появилась организованная конкуренция от столовых и тому подобного общепита. Через полгода я и свернулся..."

Приятного аппетита!

Что добавить к вышесказанному? Помните, что срок реализации готовых обедов измеряется часами. Поэтому смотрите, что бы вам не подсунули "залежалый" товар: вчерашний борщ вкуснее только дома.