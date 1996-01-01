Вся рыба в гости к нам

Выставка "Рыба. Морепродукты. Дальний Восток - 2005" прошла на минувшей неделе в Хабаровске. Традиционно местом проведения ярмарки стал выставочный зал ЦНТИ, который находится в краевом центре на улице Пушкина.

Около 40 предприятий, организаций и частных предпринимателей из Хабаровска, Владивостока, Находки, Магадана, Южной Кореи приняли участие в этой специализированной выставке. Здесь были представлены морепродукты, жестянобаночные и картонные изделия, орудия лова, упаковочное оборудование и технологические линии для переработки морепродуктов.