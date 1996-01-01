Следить за компаниями-застройщиками поручат ФСФР

В Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) РФ не исключают, что регулирование деятельности компаний-застройщиков может быть передано в ее ведение.

Как сообщил заместитель руководителя ФСФР Сергей ХАРЛАМОВ, соответствующие предложения в федеральной службе сформированы. "Но вопрос о том, кто будет заниматься регулированием, окажется в правовом поле лишь после внесения поправок", - заметил он. Харламов сообщил, что поправки к федеральному законодательству, призванные разграничить функции по контролю и регулированию деятельности компаний-застройщиков, готовит Минрегионразвития РФ.