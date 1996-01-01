Президент заменил понятие "кондоминиум"

Владимир ПУТИН подписал закон "О внесении изменений в статью 23 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сообщила пресс-служба Кремля.

Закон принят Госдумой 16 ноября 2005 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября 2005 года. Он предусматривает замену в наименовании и пункте 1 статьи 23 закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество понятие "кондоминиум" на понятие "многоквартирный дом".

Внесение этих изменений обусловлено введением в действие с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса РФ, в положениях которого понятие "кондоминиум" как единый комплекс недвижимого имущества не используется, а федеральный закон "О товариществах собственников жилья", регулирующий вопросы кондоминиумов, признан с 1 марта 2005 года утратившим силу.