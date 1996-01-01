Хабаровские хаты с краю

В краевом центре появилась квартира для долларовых миллионеров. Рекордсменом стоимости в ноябре стала многокомнатная квартира в центре города на ул. Истомина площадью 560 кв. метров. Ее цена сегодня для Хабаровска еще кажется фантастической - $600 тыс., но если посмотреть на стоимость квадратного метра в ней, то особого удивления такая цена не вызовет. Надо полагать, это только первая ласточка, дальше на рынке жилья будут выставляться квартиры и "покруче". А пока попробуем проанализировать, что еще происходило на рынке недвижимости в Хабаровске в ноябре.

В то время как самая дешевая квартира в Хабаровске выставлялась на продажу в ноябре, однокомнатная сталинской планировки в районе Химфармзавода площадью 42,5 кв. м - за $13 тысяч.

Этой осенью, как всегда, хабаровский рынок недвижимости был на подъеме. И не на какие-то 1-2%, как весной, а на 3-5%. Так, рост стоимости среднего квадратного метра жилой площади в сентябре составил 3,28%, в октябре - уже 3,59%, а в минувшем ноябре - 4,97%. В итоге к концу обозреваемого месяца средний квадратный метр по городу вырос до уровня $939,37.

Максимальный прирост стоимости среднего квадратного метра наблюдался в районе средней отдаленности и на окраине (соответственно 12,22% и 21,18%). Наиболее активно росли цены на квадратный метр у трехкомнатных (7,84%) и однокомнатных (15,91%) квартир. По типам планировок лидировали квартиры новой планировки, у которых цена квадратного метра выросла на 6,47%.

Сдерживающим фактором увеличения средней стоимости квадратного метра в ноябре выступала цена квадратного метра в центре города, где общее снижение составило 1,32%, в основном за счет квартир улучшенной планировки (-5,12%) и частично "хрущевок" (-1,21%). Заметно сдерживали общий рост и цены квадратного метра у квартир улучшенной планировки в районе престижности ближе к центру (-8,96%). И только их относительно небольшое количество, выставленное на продажу, не смогло существенно повлиять на общий рост цен в городе.

Анализ структуры цен на квадратный метр не принес никаких неожиданностей. Как всегда, самый дорогой квадратный метр у квартир новой планировки в центре - в среднем $1252,5. Самый дешевый - на окраине у хрущевок - $682,4.

Синхронно со стоимостью квадратного метра менялись и цены на квартиры. Наиболее активно дорожало трехкомнатное жилье, в среднем по городу прирост цен у него составил более 11%. Самые динамичные цены у этой категории жилья в ноябре были в районе средней отдаленности, активны были цены на трехкомнатные квартиры и в центре (более 7% прироста). В целом по городу самый большой скачок цен на квартиры наблюдался на окраине (почти 18,5%), на втором месте по темпам прироста были цены в районе средней отдаленности (6,74%). При этом на окраине лидировала улучшенная планировка, а в районе средней отдаленности - новая и улучшенная.

Одно из объяснений причин активного роста цен на трех- и однокомнатные квартиры в ноябре дает структура предложения на рынке. Это не самое многочисленное жилье в краевом центре, а потребность в этих категориях квартир в нашем городе всегда была наибольшей. Спрос на трехкомнатные квартиры определяют люди, имеющие деньги и стремящиеся их выгодно вложить, а также клиенты риелторских компаний, желающие расширить свою жилплощадь через обмен. Однокомнатные квартиры популярны у людей, только выходящих на рынок недвижимости и имеющих минимальные суммы . Это, прежде всего, молодежь и их родители.

Структура предложения квартир на рынке недвижимости показывает, что самым популярным районом для купли-продажи жилья остается центр города. 35% всех квартир, предлагаемых на продажу в ноябре, приходилось на него. При этом общая цена предлагаемых квартир в центре города составила в ноябре более половины всей стоимости предлагаемой на продажу недвижимости за месяц.

По-прежнему в структуре предложения преобладают квартиры новой планировки - 45%. Почти столько же приходится в сумме на хрущевки и квартиры улучшенной планировки - 40%.

Что нам готовит рынок недвижимости в декабре, чего можно ждать от него к Новому году? Очевидно, что тенденция роста сохранится. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения за хабаровским рынком жилья, с одной стороны, и активность рынка в конце нынешнего года - с другой. Вопрос только в размерах этого роста. Если предположить, что темп осеннего прироста сохранится, то в декабре следует ожидать увеличения стоимости квадратного метра как основного показателя рынка недвижимости на 7,5%. Такой рост маловероятен. С другой стороны, среднемесячный темп прироста стоимости квадратного метра за одиннадцать месяцев 2005 года составил 1,25% (сказался спад в мае и августе около 1,5% в месяц). Такой темп прироста тоже маловероятен. Наиболее вероятен рост рынка за декабрь на 4% или чуть ниже. Если такой темп будет иметь место, то к Новому году мы получим стоимость среднего квадратного метра около $965-$970.

Но в эти прогнозы существенные коррективы может внести "легкое волнение" среди покупателей хабаровской недвижимости, связанное с нынешним экологическим состоянием реки Амур. Падение покупательского спроса наблюдается на те квартиры, которые снабжаются водой из речных водозаборов. И наоборот, растет стоимость квадратного метра жилых домов и коттеджных построек, которые "запитываются" из артезианских скважин и находятся в экологически чистых районах (пригороде) Хабаровска.