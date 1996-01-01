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Получить участок под стройку станет проще

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок предоставления участков под жилищное строительство.

Согласно документу, участки земли разрешается предоставлять под жилищное строительство без проведения аукционов, если речь идет о заказе на выполнение строительных работ для государственных или муниципальных нужд или если заключен договор о развитии уже застроенной территории.

Кроме того, упрощается процедура расширения границ населенных пунктов. В настоящее время она определяется каждым субъектом РФ индивидуально. Согласно законопроекту эти полномочия передаются представительным органам самоуправления, при этом уточняется, что для изменения границ населенного пункта достаточно документов территориального планирования.

Жилищное строительство может вестись на землях различных категорий, если план и правила землепользования предусматривают такую возможность. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, земельный участок, на котором он расположен, обязательно включается в черту населенного пункта. Срок согласований составляет не более одного месяца.

Во всех случаях, предусматривающих выбор земельного участка, заявителю предписывается обращаться в органы местного самоуправления. Ранее глава Экспертного управления при президенте РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ говорил о необходимости введения публичных процедур предоставления участков под жилищное строительство. По его мнению, данная мера ограничит возможность доступа к земельным участкам "любимых предприятий" и позволит бороться с так называемым локальным монополизмом. Кроме того, подобные нововведения позволят сдержать рост цен на жилье.

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