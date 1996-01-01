Дом по цене квартиры

На недавнем круглом столе, прошедшем в Доме прессы в Хабаровске и посвященном реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в качестве альтернативы строительству благоустроенных квартир рассмотрели малоэтажное строительство, а также барьеры и скрытые ресурсы, сопутствующие строительству такого жилья в Хабаровске.

В дискуссии принимали участие представители городской администрации, руководители кадровых агентств, строительных учебных заведений, а также представители строительных фирм.

Среди причин, препятствующих развитию малоэтажного строительства в Хабаровске, были названы катастрофическая нехватка кадров в строительстве (в том числе сотрудников рабочих специальностей), неразвитость технологий строительства, нетехнологичность самих строек - материалоемкость и трудоемкость строительства, дефицит строительных материалов, отсутствие ипотеки.

О проблеме подготовки кадров для строительных организаций говорила директор Хабаровского центра строительного персонала Елена УСТИЧ. По ее словам, причиной нехватки кадров в строительстве является глобальный спад строительства в 90-е годы, когда опытные специалисты вынуждены были уйти со стройки. Следуя велению времени, в регионе появились тысячи экономистов, бухгалтеров, юристов, но только не строителей.

Специализированные строительные учебные учреждения еще живы, но их производственная база мала, студенты выпускаются без знания практики. Строительные организации не хотят принимать их на работу. На стройке не хватает не только инженеров, но и разнорабочих, умеющих работать с бетоном, другими строительными материалами, производить подсобные работы. В качестве выхода из сложившейся ситуации Елена Устич предложила увеличить квоты на ввоз иностранной рабочей силы, которая, возможно, обошлась бы дешевле. А это повлияло бы на стоимость квадратного метра жилья.

Однако директор ПТУ №3 Анатолий БЛАНК предложил вообще запретить ввоз рабочей силы на территорию Хабаровска. По его информации, количество выпускников рабочих специальностей сегодня достаточно, чтобы удовлетворить потребности городских строек. Другое дело, что выпускникам - вчерашним студентам сложно конкурировать с уже имеющими опыт зарубежными рабочими. Тем не менее сегодня в городе 15 организаций, которые подали заявки на сотрудников и готовы принять на работу выпускников-строителей. Анатолий Бланк предложил оптимизировать набор специальностей, которые дают профессионально-технические училища, потому что 10% специальностей сегодня на стройке не востребованы.

Причиной малого процента занятости хабаровских рабочих на стройках города заместитель мэра Хабаровска Владимир ПОГОДИН назвал неактивную работу руководителей учебных заведений с потенциальными работодателями. По его словам, ему ни разу не поступало просьб о помощи в трудоустройстве молодых рабочих. Проблемы как будто бы не существует, в то время как руководители набирают на стройку людей без определенного места жительства, без квалификации, согласных работать за малые деньги. В качестве примера решения проблемы укомплектованности строек кадрами заммэра привел опыт Белоруссии, где каждый, кто числится на бирже труда, обязан 5-10 дней в месяц отработать на стройке. Гастарбайтерам Погодин согласен отдавать только самую тяжелую физическую работу, а специалисты, по его мнению - на стройках должны быть местные. В то же время у приезжих рабочих есть чему поучиться, они работают по 12 часов, не пьют, не курят, не гуляют, соответственно, производительность труда у таких рабочих гораздо выше.

Мысль о культуре отечественных рабочих продолжил Анатолий Бланк. Он посетовал на потерю престижа рабочих специальностей в обществе, охарактеризовав данное явление, как дискриминацию рабочего класса. В качестве причины Анатолий Бланк назвал отсутствие пропаганды в СМИ. По его словам, с экранов телевизоров и полос газет идет один негатив в отношении рабочего класса, поэтому складывается ситуация, когда, имея достаточное количество людей, мы не имеем рабочей силы.

Что же касается проблемы доступности жилья, то в качестве основной причины небольшого прироста строящегося жилья (5-10% в год) участники круглого стола назвали истощение возможностей имеющихся в городе коммуникаций. Все участники сошлись во мнении, что строительство можно было бы расширить благодаря возведению индивидуального жилья за городом, поскольку такое жилье может иметь автономные свет, тепло, коммуникации.

Анатолий Бланк рассказал о построенном студентами на территории училища экспериментальном "канадском доме". Стоимость квадратного метра жилья в таком доме с отделкой получилась 11 500 руб. (без коммуникаций), что гораздо ниже имеющихся на сегодняшний день цен в городе.

Информацию дополнил инструктор по канадскому домостроению Бил ФЛЮТЕР, который подтвердил, что стоимость квадратного метра жилья в двухэтажном доме, если не строить цокольный этаж, будет в 2 раза ниже, чем средняя стоимость жилья, продаваемого сегодня в Хабаровске.

Заммэра города рассказал, что уже сегодня в Хабаровске организованы 6 участков по строительству коттеджей, общее число домов в них - 800 штук. Наиболее масштабные стройки разворачиваются в районе Дэпо-2, Восточного шоссе, Краевой больницы, Выборгской. Владимир Погодин пригласил к сотрудничеству фирмы-застройщики, пообещав, ежегодно выкупать 50 домов за счет администрации города для реализации жилищных программ, если цена квадратного метра в них не будет превышать 15 тыс. рублей за квадратный метр. Заммэра призвал строителей искать механизмы удешевления жилья, так как, по его информации, уже сегодня20% новостроек в Хабаровске не востребованы, потому что на них нет покупателей.

Развивая проблему стоимости жилья, выступил главный архитектор СК "Усадьба" Владимир НОВАЧУК. В качестве основной причины дефицита строительных материалов он назвал плохо отлаженный механизм их поставки. По его словам, на стройках Хабаровска существует дефицит в древесине в то время, как десятки тысяч тонн леса ежедневно уходят на баржах по Амуру в соседний Китай. Главный архитектор города считает, что необходимо на месте развивать технологии переработки леса и изготовления стройматериалов для полного удовлетворения ими строек города Хабаровска. Возможно, рациональное использование своих материалов в определенной мере позволит снизить стоимость жилья.

Отдельной темой круглого стола стало ипотечное кредитование. Заместитель директора Юридического строительного управления (ЮСУ) Алексей КУЛИК рассказал, что компания провела переговоры со всеми крупными банками Хабаровска и ни один банк не дал добро на кредитование малоэтажного строительства. Руководители банков туманно мотивировали свой отказ недостаточно подробной проработкой документации, касающейся будущих объектов строительства. В числе объективных причин, препятствующих развитию ипотеки, были названы инфляция и недостаточно четкая формулировка вопроса в российском законодательстве. Видимо, придется ждать, пока сформулируют четче.