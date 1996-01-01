Цены на жилье снизит градостроительный кодекс

Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ и другие законодательные акты РФ, направленные на устранение административных барьеров в целях увеличения объемов жилищного строительства, сообщает "Интерфакс".

Законопроект направлен на совершенствование механизмов вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков для жилищного строительства. Проект закона вводит понятие "развитие территории в целях жилищного строительства", критерии определения таких территорий, порядок предоставления права на их освоение. Согласно документу, земельный участок предоставляется победителю конкурса после выполнения им обязательств по переселению граждан и сносу зданий. В целях защиты прав граждан законопроект предусматривает, помимо выкупа жилого помещения, возможность предоставления гражданину равноценного жилого помещения взамен изымаемого.