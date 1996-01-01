Турфирма "Каникулы" устроила лучший тур по Приморью

27 сентября во Владивостоке отмечали Всемирный день туризма и чествовали лауреатов конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья - 2006".

Этот конкурс стал уже традиционным - в нынешнем году он проводится в 12-й раз. По словам председателя комитета по туризму администрации Приморского края Сергея ПЫСИНА, число участников конкурса с каждым годом растет, но вместе с тем растут и требования, предъявляемые к номинантам конкурса. Видимо, поэтому в ряде номинаций некоторые призовые места так и остались вакантными.

Отдельные туристические компании завоевали награды сразу в нескольких номинациях, причем члены жюри сразу отмели возможные подозрения, отметив, что комиссии по каждой из номинаций работали независимо друг от друга.

За лучший тур по Приморскому краю наградили турфирму "Каникулы", за лучшую экскурсию по краю - "Восток-С Трейдинг". В номинации "Лучший тур для детей" победителем стал Приморский краевой центр детско-юношеского туризма.

За лучший интернет-сайт наградили компанию "Мирабель тур", которая собрала самое большое количество призов, став еще лучшим туроператором года по внутреннему туризму и заняв второе место в номинациях "Лучший тур" и "Лучшая экскурсия".

"Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма" был разбит на две подноминации: Детско-юношеский учебно-тренировочный центр "Спорт-класс" наградили за лучший инвестиционный проект, а вот в разделе "Лучший реализованный проект" жюри присудило только одно призовое место - "серебро" получил детский центр отдыха "Ритм-10".

Лучшим мероприятием в рамках проведения года России в Китае был назван гастрольный тур ансамбля бального танца из Владивостока под названием "По Китаю с улыбкой", разработанный и реализованный Приморским бюро международного молодежного туризма "Спутник".

Специальные премии "За развитие туризма в муниципальном образовании" получили администрации Находкинского (за 1-е место) и Арсеньевского (за 2-е место) городских округов, а также Яковлевского района (3-е место).

В номинации "Лучший сувенир" призовые места решено было не присуждать (что вполне закономерно - с аутентичными сувенирами в Приморье действительно проблема), ну а поощрительные призы получили турагентство "Ольга" и гончарная мастерская "Жар-птица".

Сергей Пысин напомнил, что 2006 г. для приморского туризма можно считать юбилейным. Во-первых, в этом году во Владивостоке прошла 10-я международная выставка "Дальтур", во-вторых, исполнилось 10 лет со времени введения в приморских вузах туристических специальностей. Но в номинации "За достижения в области подготовки кадров для туриндустрии края" первый приз не присудили никому, а за второе место наградили сразу два вуза - ВГУЭС и ТГЭУ.