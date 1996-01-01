Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Турфирма "Каникулы" устроила лучший тур по Приморью
27 сентября во Владивостоке отмечали Всемирный день туризма и чествовали лауреатов конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья - 2006".
Этот конкурс стал уже традиционным - в нынешнем году он проводится в 12-й раз. По словам председателя комитета по туризму администрации Приморского края Сергея ПЫСИНА, число участников конкурса с каждым годом растет, но вместе с тем растут и требования, предъявляемые к номинантам конкурса. Видимо, поэтому в ряде номинаций некоторые призовые места так и остались вакантными.
Отдельные туристические компании завоевали награды сразу в нескольких номинациях, причем члены жюри сразу отмели возможные подозрения, отметив, что комиссии по каждой из номинаций работали независимо друг от друга.
За лучший тур по Приморскому краю наградили турфирму "Каникулы", за лучшую экскурсию по краю - "Восток-С Трейдинг". В номинации "Лучший тур для детей" победителем стал Приморский краевой центр детско-юношеского туризма.
За лучший интернет-сайт наградили компанию "Мирабель тур", которая собрала самое большое количество призов, став еще лучшим туроператором года по внутреннему туризму и заняв второе место в номинациях "Лучший тур" и "Лучшая экскурсия".
"Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма" был разбит на две подноминации: Детско-юношеский учебно-тренировочный центр "Спорт-класс" наградили за лучший инвестиционный проект, а вот в разделе "Лучший реализованный проект" жюри присудило только одно призовое место - "серебро" получил детский центр отдыха "Ритм-10".
Лучшим мероприятием в рамках проведения года России в Китае был назван гастрольный тур ансамбля бального танца из Владивостока под названием "По Китаю с улыбкой", разработанный и реализованный Приморским бюро международного молодежного туризма "Спутник".
Специальные премии "За развитие туризма в муниципальном образовании" получили администрации Находкинского (за 1-е место) и Арсеньевского (за 2-е место) городских округов, а также Яковлевского района (3-е место).
В номинации "Лучший сувенир" призовые места решено было не присуждать (что вполне закономерно - с аутентичными сувенирами в Приморье действительно проблема), ну а поощрительные призы получили турагентство "Ольга" и гончарная мастерская "Жар-птица".
Сергей Пысин напомнил, что 2006 г. для приморского туризма можно считать юбилейным. Во-первых, в этом году во Владивостоке прошла 10-я международная выставка "Дальтур", во-вторых, исполнилось 10 лет со времени введения в приморских вузах туристических специальностей. Но в номинации "За достижения в области подготовки кадров для туриндустрии края" первый приз не присудили никому, а за второе место наградили сразу два вуза - ВГУЭС и ТГЭУ.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары