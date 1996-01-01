Россия и Китай сократят срок безвизовых поездок с 30 до 15 дней

Россия и Китай сокращают с 30 до 15 дней продолжительность безвизовых поездок туристических групп. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявила замглавы Федерального агентства по туризму Натэла ШЕНГЕЛИЯ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в этой связи в ноябре сторонами будет подписан дополнительный протокол к соглашению о безвизовом обмене между двумя странами. Решение принято из-за участившихся "случаев нецелевого использования безвизовых поездок", отметила Шенгелия.