Гостей в Приморье зазывают через Интернет

Презентация интернет-портала туристических ресурсов Приморья состоялась на прошлой неделе в рамках празднования Всемирного дня туризма. Это не первый сайт, который взялся информировать приморцев и потенциальных гостей о возможностях отдыха в Приморье. Отличие заключается в том, что это официальный Интернет-портал, созданный комитетом по туризму администрации Приморского края при поддержке Фонда деловых инициатив "Приморье".

Как рассказала заместитель председателя комитета по туризму Елена НЕПОМНЯЩАЯ, здесь можно будет почерпнуть информацию о различных видах отдыха в крае, его достопримечательностях и туристическом сервисе, прочитать свежие новости, отыскать на карте интересующий объект или просчитать маршрут. Иностранные туристы найдут здесь информацию о визовом режиме, а туристические компании смогут разместить объявления об имеющихся вакансиях и о поиске партнеров.

На сайте ( www.tourprim.ru) есть разделы "Спешите отдохнуть" (тут будут выкладываться горящие путевки), "Найти попутчика" (если очень хочется отдохнуть и попутешествовать, а не с кем), наконец, "Поделиться впечатлениями" (если уже нет сил молчать). Кроме того, здесь можно будет ознакомиться с каталогом туристических компаний Приморского края (с ссылками на их Интернет-сайты).

Пока Интернет-портал функционирует на двух языках - русском и английском, в дальнейшем планируется создать страницы для наших ближайших соседей-азиатов - на китайском, японском и корейском языках.