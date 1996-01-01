Командное построение

Большие или маленькие? Не секрет, что небольшие региональные компании требуют порой больше внимания, чем крупные. Для них - специальные кредитные программы, пристальное внимание администрации, поддержка различных комитетов. И связь у небольших компаний особая - доступная и простая, как у частных лиц, но учитывающая потребности бизнеса компании, как у крупных корпораций.

Предложения для корпоративных клиентов отличаются от предложений для массового рынка. Актуально это и для операторов сотовой связи. Во-первых, корпоративные тарифы учитывают основные потребности таких абонентов - интенсивный трафик между сотрудниками и активное общение с партнерами. Во-вторых, компании необходима удобная и прозрачная система контроля за расходами и контроль бюджета. В-третьих, важен сервис, умение менеджеров оператора сотовой связи общаться, оперативно решать возникшие вопросы - иногда в бизнесе счет идет на секунды.

Корпоративная связь: доступно

В сентябре МТС запустили новый тарифный план: всего два телефона, и вы уже "Команда". "МТС стремится удовлетворить потребности самых разных абонентов. Наши тарифные планы очень четко сегментированы и рассчитаны совершенно на разные группы пользователей сотовой связи, - комментирует специалист отдела по работе с выделенными сегментами филиала ОАО "МТС" Макро-регион "Дальний Восток" Иван ЯЦКО. - Конечно, мы не могли оставить без внимания и малый бизнес, который играет все более заметную роль в региональной экономике".

Выгодно

Каждый предприниматель в первую очередь считает время и деньги. "Команда" - оптимальный выбор для небольших компаний, которым нужен простой и выгодный тариф с понятной системой расчетов затрат на мобильную связь: бесплатные разговоры внутри фирмы уже со второй минуты, единая низкая цена исходящих вызовов на городские номера и номера других операторов сотовой связи своего региона, все достоинства корпоративного обслуживания.

"Основное преимущество - возможность завести отдельный лицевой счет для каждого. Это позволит сотруднику самостоятельно оплачивать услуги связи и использовать все выгоды корпоративного обслуживания, - поясняет Иван Яцко. - И на каждый телефон можно подключать те услуги, которые выгодны или необходимы для работы именно этому сотруднику и для конкретного вида деятельности: бесплатные звонки на номера МТС, скидки на исходящие звонки на мобильные или городские номера, бесплатные звонки в выходные дни, удобные пакеты GPRS. При этом чем больше сотрудников находится на контракте, тем более выгодные условия обслуживания может получить компания".

Быстро и просто

"Корпоративное обслуживание - это просто", - утверждают специалисты МТС. При покупке комплект "Команда" уже полностью готов к использованию, что обеспечивает минимум формальностей и экономию времени при подключении. Это принципиально новый подход к продвижению корпоративных тарифов, так как абонент получает возможность подключиться к нему самостоятельно - и в салонах-магазинах МТС, и у дилеров. Специально для данного тарифа была разработана эксклюзивная коробка, в которую входит SIM-карта и необходимая информация о подключении и дополнительных услугах.

Абонент сам выбирает удобные условия обслуживания - кредитный или авансовый метод расчета, наличная или безналичная оплата. Доступны различные формы контроля расходов на мобильную связь - бесплатная детализация и возможные варианты ее бесплатной доставки - по факсу, на e-mail, курьером или на руки в салоне-магазине. Оперативно управлять своим счетом абонент сможет, воспользовавшись услугами "Мобильный помощник" и "Интернет-Помощник", которые предоставляют возможность индивидуальной настройки параметров тарифа для каждого сотрудника фирмы. В МТС считают, что бизнес клиентов и их собственный очень тесно связаны, и оперативность решения вопросов, возникающих в обслуживании, очень важна.

Солидно

Специально для пользователей тарифа "Команда" открыт Центр обслуживания ключевых клиентов, обратиться в который абоненты могут, позвонив по короткому бесплатному номеру 0990. Теперь нет необходимости ехать в салон-магазин МТС - можно просто позвонить с мобильного телефона МТС и получить информацию по любому интересующему вопросу, выбрать и настроить понравившуюся услугу, получить текущую информацию по своему номеру. Звонки на номер 0990 бесплатны на всей территории действия сети МТС и доступны, даже если SIM-карта заблокирована.

В наши дни именно готовность найти свой подход к разным группам абонентов, умение решать именно их вопросы определяют успех оператора мобильной связи на рынке. И лидеры этого рынка опережают существующий спрос, создают инновационные предложения.