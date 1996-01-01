Рекламный рынок подсчитали

Сегодня продолжит свою работу конференция "Региональный рекламный рынок: Дальний Восток".

Это первое профессиональное событие такого масштаба. Представители рекламных агентств со всего ДВ региона и гости из Москвы обсуждают специфику и уровень развития инфраструктуры регионального рекламного рынка, перспективы его развития.

В своем докладе директор рекламного агентства "ДВ регион" Кирилл ПОТАПЕНКО впервые озвучит цифры, отражающие объем регионального рынка в денежном выражении. Кроме того, будут обсуждаться особенности взаимодействия рекламных агентств, клиентов, специфика продвижения региональных брендов, уровень развития интернет-рекламы.