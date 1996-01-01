Австралийские буренки прошли акклиматизацию

В начале октября австралийские коровы отправятся к своим хозяевам - в сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и на частные подворья, сообщает пресс-служба администрации края.

В настоящее время буренки проходят карантин в 13 лучших животноводческих хозяйствах края. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации края, все животные успешно акклиматизировались и привыкли к местным кормам. Коровы находятся под неусыпным наблюдением специалистов краевой ветеринарной службы. Они получили прививки от ящура и сибирской язвы, прошли исследования на ряд опасных болезней.

Напомним, в Приморье было ввезено 1780 племенных коров из Австралии, их приобретут производители в лизинг сроком на 5 лет. В краевом бюджете 2006 г. предусмотрено 19,7 млн руб. на предоставление субсидий лизингополучателям, в том числе на уплату первоначального взноса и карантинные мероприятия.