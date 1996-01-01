Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завод по переработке ТБО оценили в 8,3 млн
Состоялся первый этап открытого конкурса на установку "под ключ" завода для экологически безопасной переработки твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Сумма выставленного лота составляет 8,3 млн руб., на участие в конкурсе были поданы заявки от ООО "Примстроитель", "Дальстройконтакт" и "Владград". Работы по изучению представленных документов, проверке реальных возможностей по исполнению заказов и определению победителей конкурса будут проведены до 29 сентября. А 9 октября будет озвучено предприятие-победитель.
На прошлой неделе также состоялся первый этап на право заключить контракт на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках программы "Чистый город".
На участие в конкурсе были поданы заявки от ООО "Рекламное агентство "Пасифик Медиа" и "БТЛ Агентство А.КОМ". Работы по изучению поступивших предложений будут проведены до 2 октября. Организация, чьи условия будут признаны наиболее оптимальными, будет названа 12 октября.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов