Завод по переработке ТБО оценили в 8,3 млн

Состоялся первый этап открытого конкурса на установку "под ключ" завода для экологически безопасной переработки твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Сумма выставленного лота составляет 8,3 млн руб., на участие в конкурсе были поданы заявки от ООО "Примстроитель", "Дальстройконтакт" и "Владград". Работы по изучению представленных документов, проверке реальных возможностей по исполнению заказов и определению победителей конкурса будут проведены до 29 сентября. А 9 октября будет озвучено предприятие-победитель.

На прошлой неделе также состоялся первый этап на право заключить контракт на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках программы "Чистый город".

На участие в конкурсе были поданы заявки от ООО "Рекламное агентство "Пасифик Медиа" и "БТЛ Агентство А.КОМ". Работы по изучению поступивших предложений будут проведены до 2 октября. Организация, чьи условия будут признаны наиболее оптимальными, будет названа 12 октября.