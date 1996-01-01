"Скай Линк" запускает сеть

Компания "Хабаровский Сотовый Телефон", ранее работавшая под брендом "Сотел", возобновляет свою деятельность под брендом "Скай Линк", модернизировав аналоговую сеть в цифровой стандарт. Об этом сообщил коммерческий директор "Скай Линк - Хабаровск" (ЗАО "Хабаровский Сотовый Телефон") Алексей КОРНЕВ.

На момент запуска сети обеспечено покрытие всей территории Хабаровска. В ближайших планах - расширение зоны покрытия на следующие населенные пункты: Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Бикин, Переясловка, Амурск, Советская Гавань, Ванино, федеральная трасса М60 на участке Хабаровск - Бикин.