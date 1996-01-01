Росрегистрация рапортует о росте сделок на 10%

С начала 2006 г. Главным управлением "Росрегистрации" по Приморскому краю было обслужено более 126 тыс. заявителей и произведено более 155 тыс. регистрационных действий. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по краю составил 10%, а по Владивостоку - 17%.

Особенно значителен рост обращений в филиалы этой госструктуры по поводу выписок и справок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответственно - на 53% по краю и на 54% по Владивостоку. В целом рост регистрационных действий по Приморью уже несколько лет дает рост примерно по 10% в год.