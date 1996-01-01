Мост на острова уйдет под воду

Тендер на проектирование мостового перехода через бухту Золотой Рог и далее на о. Русский вызвал волну критики. Есть группа специалистов, считающая, что для решения наболевшей проблемы можно было бы использовать ее изобретение - подводные транспортные туннельные системы (ПТТС).

Свое изобретение "Подводная транспортная туннельная система, туннельная секция и устройство для стыковки туннельных секций" авторы Сергей ВЯЛЫХ (вице-президент концерна "Парк Групп"), Станислав ЛИСНЯК и Олег ГРИЦКЕВИЧ "застолбили" еще в апреле 2004 г., а в феврале этого года оно было зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ (патент N2270297).

Суть их предложения состоит в том, что с помощью отдельных секций, соединяемых стыковыми узлами, над дном (в нашем случае - моря) должна монтироваться труба туннеля. Авторы полагают, что такое решение экономичнее в 5-10 раз строительства традиционного высоководного моста и в 2-3 раза - обычного подземного туннеля.

Крайние секции устанавливаются наклонно и обеспечивают въезд и выезд из туннеля автомобильному или железнодорожному транспорту. Они могут быть изготовлены из железобетона, металла или иного подходящего в конкретном случае материала. Причем есть предположение, что для глубин не более 50 метров целесообразнее использовать именно металл - такая конструкция будет дешевле. Эти транспортные системы предлагается помимо прямого назначения использовать и для прокладки по ним инженерных городских коммуникаций.

По мнению авторов, первые три ПТТС, которые надо бы пробросить во Владивостоке, по направлениям совпадают с будущими мостами. Первую систему длиной 648 метров предлагается смонтировать от маяка на Токаревской кошке до м. Безымянный на п-ове Саперном (о. Русский). Вторую - от м. Клета на Чуркине в сторону г. Крестовой на Эгершельде - это 925 метров. И третью - длиной в 1390 м - от м. Назимова на Чуркине в район м. Новосильского на о. Русском.

Подводная проходка туннелей длиной всего около 3 км позволила бы решить самые актуальные для городских связей транспортные направления. А в дальнейшем таким же образом предлагается пройти через б. Новик на о. Русском и через пролив Старка, отделяющий его от о. Попова. Затем, в еще более отдаленной перспективе, подобную связь предлагается сделать между городом и п-вом Песчаным - либо от м. Боброва (район ТЭЦ-1), либо от м. Фирсова на Второй Речке. В этой технологии расходы в нынешних ценах предположительно могут составить около 20 млрд рублей. Зато станет возможным развивать еще один большой дачный район города, улучшить его связь с Хасанским районом и т.д.

Стоимость первоочередных 3 км ПТТС, как утверждают авторы, вместе с монтажом составит не более 925 млн руб. Для их изготовления потребуется примерно 60 тыс. куб. метров железобетона. Примерно столько же, сколько его надо для устройства опор только одного высоководного "классического" моста на о. Русский с Эгершельда - длиной 1200 метров при четырехполосном движении по нему.

ПТТС в этом направлении даже из нержавеющей стали в "двухкорпусном" варианте будет дешевле, чем обычный мост, его стоимость не превысит 1 млрд руб. Сооружение системы может быть еще дешевле, если "проход" сделать из списанных подводных лодок водоизмещением 8-12 тыс. тонн. Но для монтажа секций из них предварительно надо удалить ненужные переборки и "начинку", чтобы внутри корпусов обеспечить двухъярусное движение автотранспорта - по две полосы в обе стороны. Для 700-750-метрового подводного туннеля в таком случае потребуется всего 4 ставших ненужными подлодки.

Авторы полагают, что окупаемость такой транспортной связи города с о.Русским окажется в 2-3 раза быстрее, чем высоководного моста. Такая связь будет неуязвимее, надежнее, и им непонятно почему столь выгодное для города предложение не нашло оперативного понимания со стороны заказчика мостового перехода - Комитета дорожного хозяйства администрации края.

Идея не нова и не взвешена

Комментарий Валентина АНИКЕЕВА, член-корреспондента РААСН, профессора ДВГТУ:

Территориальное развитие Владивостока на ближайшее обозримое будущее определено территорией Владивостокского городского округа, включающей п-ов Муравьева-Амурского, островные территории и п-ов Песчаный. В этом смысле предложение авторов не содержит ничего нового и оригинального.

Идея строительства подводных труб-тоннелей, не заглубляемых в дно, далеко не нова. Еще накануне Отечественной войны появилась книга нашего старейшего писателя-фантаста Александра КАЗАНЦЕВА "Арктический мост". В ней подробно описана такая же (и даже более совершенная) конструкция и технология строительства подводного стального тоннеля-трубы из СССР на Американский материк подо льдами Северного Ледовитого океана. Сейчас проработано много вариантов подводных тоннелей для добычи нефти и газа, в т.ч. их секционное строительство.

Рассмотрение существа предложений авторов ПТТС показало, что они явно недостаточно оценивают технические возможности и реальность их использования для пересечения морских акваторий в конкретных условиях.

По предложению авторов, транспортный тоннель должен иметь высоту 8 м, ширину 17-18 м и прокладываться на высоте до 1,5 м. над морским дном. Естественно, что он не должен создавать препятствия для прохождения над ним судов, т.е. при пересечении судового хода глубина над трубой должна быть не менее 13-15 м, что соответствует глубине у причалов портов Владивостока. Это означает, что такая труба может применяться при пересечении акваторий с глубиной не менее 22-25 м.

Совершенно очевидно, что предложения авторов проложить тоннели в проливе Старка между о. Русский и о. Попова, где глубина не более 3,5 м, через б. Новик на о. Русский, где максимальная глубина около 13 м, и даже с м. Клета к сопке Крестовой, где максимальная глубина около 20 м, просто абсурдны.

В проливе Босфор Восточный глубины по оси судовых ходов Шкотовского и Токаревского створов, казалось бы, позволяют подобные решения. Но при их проработке придется решать сложные вопросы прибрежных участков, анкеровки труб против всплытия (плавучесть такой трубы составляет около 135 тонн на 1 погонный метр, что на два порядка выше ее "сухого веса"), устройства опор.

Надо считаться и с требованиями СНиП по тоннелям, чего авторы явно не предусмотрели. В частности, из-за предельных продольных уклонов проезжей части в тоннелях прибрежные и подводные участки до судоходных глубин должны иметь соответствующую длину. Для того, чтобы соединить магистрали на п-ове Назимова и на м. Новосильского (их минимальные отметки порядка 25 м) с выходом на глубины судового хода Шкотовского створа, надо иметь наклонные ходы длиной по 1100 м с каждой стороны. Таких расстояний на местности просто нет. Не менее сложная ситуация и в Токаревском створе. А это значит, что "короткие" тоннели по предложению авторов не проходят.

Создавать подводные "плотины" высотой 8 м через весь пролив - значит серьезно изменить его гидрологический режим водообмена. Кроме того, пролив Босфор Восточный является миграционным путем стад сельди, корюшки и наваги, следующих на нерест в Амурский залив. Вмешательство в естественное состояние и экологию пролива может привести к непредсказуемым экологическим последствиям.

И совершенно нелепым выглядит их предложение об использовании для такого тоннеля "списанных подводных лодок с надводным водоизмещением около 8000-12000 тонн, предварительно демонтировав внутреннее оборудование и межотсечные переборки". Даже такая крупная АПЛ, как "Щука-Б", имеет наибольшую ширину по легкому корпусу - менее 14 м, а диаметр ее прочного корпуса существенно меньше. Другие подводные лодки, выведенные из состава ТОФ, имеют еще меньшие размеры.

Удалить из прочного корпуса АПЛ все оборудование можно (о реакторном отсеке разговор отдельный), но если удалить все переборки, что необходимо для проезда автотранспорта, то этот корпус перестанет быть прочным. Такое "переоборудование" подводных лодок будет намного дороже, чем строительство новой обычной трубы.

Утопичность идеи строительства моста или подводного тоннеля между городом и п-вом Песчаный в ближайшие 50-70 лет очевидна. Она выдвигалась одним из авторов еще в 1995 г. и была признана совершенно нереальной. Если Владивосток в будущем станет развиваться в такой же портовый мегаполис, как Кобэ-Осака или Нагоя в Японии, то строительство мостов и тоннелей в Амурском или Уссурийском заливах может стать актуальным. Но это будет связано с развитием портовых и производственно-транспортных зон, и уж, наверное, будет мыслиться не в виде подводной трубы (в т.ч. из-за малых глубин в Амурском заливе).

Нелишне напомнить, что тоннельные (но не типа подводной трубы) варианты переходов и под б. Золотой Рог, и под проливом Босфор Восточный прорабатывались в 1974 и в 1999 гг. Оценивались они и в предпроектной проработке к обоснованию инвестиций в соответствующие мостовые переходы, но из-за слишком высокой стоимости подробно не прорабатывались.

И последнее. Очевидно, авторы не имеют представления о том, как определяются реальные объемы и стоимость строительства предлагаемых ими "труб", мостов и тоннелей. Они у авторов очень занижены.

В целом предложение авторов о замене мостов подводными транспортными тоннелями ПТТС не проработано ни в техническом, ни в экономическом плане. Поэтому оно не может рассматриваться как сколько-нибудь серьезная альтернатива решениям генплана Владивостокского городского округа в части создания транспортных связей между городом и о-вами Русский и Попова мостовыми переходами.