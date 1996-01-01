Россия попала в "молочный крест"

Начиная с 1991 г. в РФ производство молока и молочных продуктов упало примерно на 40%. Если в 1991 г. оно составляло 55 млн тонн в год, то на сегодняшний день - примерно 31 млн тонн.

Резко упал и сбыт: к 1991 г. практически была достигнута физиологическая норма потребления молока и молочных продуктов - 392 кг на человека в год. При рекомендованной медиками норме, равной 400 кг, в 1998 г. она упала до 210 кг. Но с 1998 г. идет непрерывный рост спроса на молочные продукты, и на сегодня их потребление составляет примерно 240 кг на человека в год. Этого пока явно недостаточно, но обнадеживает повышающийся интерес к молочной продукции.

Ситуацию в отрасли участники рынка характеризуют как "молочный крест", когда отечественного сырья недостаточно при росте производства молочных продуктов и увеличивающемся потреблении. Впрочем, национальный проект постепенно приносит свои плоды и отмечается прирост: скажем, в первом квартале текущего года производство сырого молока выросло на 0,4% (до 5,9 млн тонн). Хотя ситуация по стране разная. Так, за этот период в Новгородской области отмечено снижение общего объема производства молока, вызванное падением его производства в частных хозяйствах на 18%.

Среди главных причин называют старение и снижение численности населения в сельской местности и сокращение поголовья коров из-за неблагоприятных ценовых соотношений на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы.

Серьезной проблемой отрасли эксперты считают несоответствие между себестоимостью производства сырья и закупочными ценами. Существуют две тенденции, говорит совладелец компании "Профитэкс" Иван ЛАЗУРЕНКО: нестабильное, низкое качество отечественного молока и применение новых современных капиталоемких технологий, которые позволяют производить недорогой молочный продукт с использованием импортных ингредиентов, таких, как сухое молоко, пальмовое масло, рыбий жир и других. Это выгодно торговым сетям, так как увеличивается срок хранения и реализации продуктов при существенном снижении себестоимости переработки. В результате компании-переработчики, имеющие опыт и возможности применения подобных технологий, переходят на них. Соответственно, спрос на сырье падает, и сейчас средняя закупочная цена на литр молока составляет 7 руб.

Кроме того, по словам генерального директора ООО "Милград" Ольги КРЫСАНОВОЙ, сейчас покупатель не обращает внимания, произведены продукты согласно ГОСТам или по ТУ (техническим условиям). Многие производители обходят ГОСТы и, составляя собственные технические условия, выпускают молочную продукцию по ним. Потому покупатель очень мало информирован о молоке. Он не различает стерилизованное молоко от пастеризованного. Не знает, что такое обработка при высоких температурах, когда от молока ничего не остается - это просто белый напиток, который хранится 6 месяцев.

Молочный рынок представляет трехслойную структуру: производители (предприятия и частные хозяйства), переработчики (операторы) и сбытчики (магазины и торговые сети). Как отмечают эксперты, на рынке торговых сетей складывается олигополия, где главенствуют крупные игроки, которые предъявляют особые требования к продуктам - качеству, условиям поставок и т.д. Легче всего их выполнить крупным переработчикам. И акцент делается на цене. Торговые сети борются за клиента руками переработчиков, снижая у них закупочные цены. Соответственно, и переработчики идут этим же путем - устанавливают минимально низкие возможные цены для молочных ферм, в результате молоко производить почти невыгодно. Таким образом, монополизм в отрасли является источником понижения цены, что само по себе парадоксально.

На долю 50% рынка переработки приходится примерно 50 компаний, таких, как "Вимм-Биль-Данн", "Данон", "Юнимилк" и т.д., а другую половину осваивают свыше 1 700 компаний. И эти небольшие предприятия используют отечественное молоко. В свою очередь производство молока делится на два основных сегмента - это крупные производители и крестьянские подворья, при соотношении примерно 46% на 54%.

Крестьянские подворья практически все производимое молоко потребляют сами - около 14 млн тонн в год. Причем себестоимость молока у крестьянских подворий составляет 20-25 руб., но сейчас на рынке доминируют более низкие закупочные цены.

"Себестоимость высока, и если рассматривать отдельные хозяйства, то она приближается к цене продажи, - говорит заместитель председателя совета директоров ОАО "Русское молоко" Василий ХОДОВ. - В Америке литр молока стоит в четыре раза дороже колы, а в России - в два раза дешевле". Сами предприятия поднять резко цену не могут - у нас привыкли, что молоко в стране дешево, и эта тенденция не скоро изменится. Молоко же - продукт, который заменить ничем нельзя. Еще большую роль играет сезонность. Летом молока больше, а зимой его не хватает, и многие крупные производители сталкиваются с проблемой переизбытка сырья в три летних месяца и недостатка в другие сезоны, хотя спрос на молоко растет именно зимой.

В целом положение в отрасли улучшается, переломлена тенденция падения производства молока и снижения поголовья.

В 2007 г. намечается рост объемов, но возникает проблема со сбытом. Национальный проект в области молочной продукции был бы эффективнее, если бы стимулировал не только производство молока, но и его потребление, считают эксперты.

Молочный союз РФ проводил совещание, где было сформировано предложение о совместной рекламной кампании крупных переработчиков и небольших предприятий по продвижению молочных продуктов на рынок. Если бы к этой программе подключить государство, от этого выиграли бы все, говорит Иван Лазуренко, и мелкие производители, которые используют отечественные сырье, и крупные производители, которые хорошо представлены на полках магазинов, но выиграют за счет роста рынка в целом. Стимулировать продажи молока и молочной продукции могло бы создание национальной торговой марки. В рамках этой концепции государство могло бы владеть этой торговой маркой, а для реализации проекта подключить торговые сети. И тогда бы решились две проблемы: небольшие производители смогли бы попасть и закрепиться на полках магазинов, а рынок вырос бы за счет федеральной рекламы при локализации производства.