Из-за неурожая в России подорожает еда

Урожай зерна в этом году будет значительно ниже прошлогоднего. К середине августа 2006 г. было намолочено на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост цен на зерно потянет за собой цены на мясо, молочные продукты - подорожает вся потребительская корзина.

Помимо неблагоприятных погодных условий в низких показателях сельского хозяйства виновато сокращение посевных площадей. По данным Минсельхоза, к середине августа 2006 г. было намолочено 34,3 млн тонн зерна, что на 10,2 млн тонн, или на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Учитывая, что неурожайным год выдался не только в России, но и в США, а также Южной Америке, экономисты ожидают резкого скачка цен на зерно, а значит, и нового витка инфляции.