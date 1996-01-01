Это неправильные цены

Если вся мировая экономика перевела дух после падения мировых цен на нефть, то у нас ответом нефтяных компаний на потери в экспортных доходах стало примитивное повышение цен на топливо внутри страны. По обычаю за переменчивую конъюнктуру мирового нефтяного рынка пришлось расплачиваться рядовому российскому потребителю.

Предсказываемое многими аналитиками падение мировых цен на нефть недавно началось и, похоже, продолжится в течение нескольких месяцев. Даже новые войны, теракты вблизи нефтегазоскважин или трубопроводов этого падения не остановят. Слишком значителен переизбыток нефти на мировом рынке. Подавляющее большинство стран - крупных экспортеров нефти и газа сумело конвертировать экспортные доходы в развитие собственных перерабатывающих отраслей, особенно нефтегазохимии, а также в социальную сферу, экологию и т. п.

А в России пока предпочли не обольщаться столь крупными нефтяными доходами, и продолжают сооружать экспортные нефте- и газопроводы, конвертировать нефтедоллары в ценные бумаги, размещаемые за рубежом, а также увеличивать финансирование все новых и новых "национальных проектов". Записаться в "национальный проект" становится правилом "хорошего тона" и чуть ли не единственным способом приложиться к бюджетному источнику средств.

Так или иначе, за прошедшие пять лет нефтяного "ценового бума" глубина переработки нефти и газа в РФ осталась на прежнем уровне - 60-65%, хотя в развитых странах и почти во всех странах-членах ОПЕК она давно превышает 75%. Российский топливный бизнес упрямо продолжает наращивать экспорт нефти (и газа) - даже ценой нехватки этого сырья во многих регионах. Стоит ли в таких условиях удивляться росту цен внутри России?

Внутреннее потребление топлива дорожает практически независимо от баланса спроса-предложения и от качества самого топлива. В то же самое время современные зарубежные экологические стандарты не позволяют РФ увеличивать экспорт нефтепродуктов, которые по своим параметрам существенно отличаются от большинства зарубежных аналогов. В такой ситуации выпадающая прибыль от "заниженного" экспорта нефтепродуктов, невыгодного курса доллара к рублю и от падения мировых цен на нефть компенсируется дорожанием продуктов переработки нефти и газа на внутреннем рынке. А ведь к ним давно привязано большинство цен и тарифов в России.

Надо помнить, что вскоре нас ожидает почти неизбежное снижение цен и на газ (проект Северо-Европейского газопровода тоже сыграет тут свою негативную роль). Сугубо фискальный и экспортно-сырьевой характер энергетической политики в масштабах страны прямо или косвенно дублируется нефтяным бизнесом. Обвинения в корпоративном сговоре сейчас неуместны, хотя встреча руководителей крупнейших нефтяных компаний с главой правительства почти наверняка будет иметь следствием торможение или даже небольшое снижение топливных цен (см. материал ниже). Но что будет потом?

Российский потребитель, который за все это платит, до сих пор должен был выслушивать сентенции о том, что, дескать, чем выше мировые цены на нефть, тем дороже нефтепродукты в России. Но тогда почему они, хотя мировые цены падают, не снижаются сегодня, как, например, в большинстве стран-членов ОПЕК? Удорожание нефтепродуктов в РФ к тому же развеивает миф о растущей платежеспособности рубля, который, по многим экспертным оценкам, вскоре обесценится минимум на 10-12% из-за роста цен на топливо и газ...

Специально для "ФК-Новости".