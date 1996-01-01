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Трактора в лизинг
Выставки "ПромТехЭкспо - 2006" и "Транспорт Дальневосточного региона - 2006", прошедшие на минувшей неделе в Хабаровске, такого массового скопления людей, как бывает, к примеру, на "Новогоднем подарке", не привлекли. Однако автоярмарка началась необычно - парадом старых машин клуба "Авторетро". Вместе с байк-клубом "Рыси Амура" они проехали через весь город и замерли у легкоатлетического манежа на несколько дней.
А то, что было представлено в самом манеже, довольно хорошо характеризует состояние дел на Дальнем Востоке - автомобилей и леса у нас много, зато нет хороших дорог. Одна из самых весомых, на наш взгляд, экспозиций оказалась у компании "Техсервис": тяжелая строительная техника, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, грузовики, гусеницы, запчасти и т.д. Не менее "тяжеловесными" были и предложения компании "Даль ЧТЗ сервис" с техникой Челябинского тракторного завода. А для тех, у кого трудно с финансами, весьма кстати оказался стенд компании "Дельтализинг" - тяжелая строительная и дорожная техника в лизинг. Здесь же "Дальневосточный автосалон" предлагал автомобили с аукционов Японии, а компания "Амур-моторс" - последние "фордовские" модели.
Тематика автотехники на этой ярмарке присутствовала везде: здесь был и "Учебно-курсовой комбинат" с проспектами автокурсов; и студия "Рамба", специализирующаяся на аэрографии, с "разрисованными" автомобилями; и "Автомода" с материалами для тюнинга; "Центр полимерных технологий" с присадками, маслами и автохимией; представители "ЗИЛ" с запчастями и автомобилями; "Техстройконтракт", специализирующийся на продаже запчастей к тяжелой и строительной технике; буровая техника, алмазные сверла и коронки из Кабардино-Балкарии.
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