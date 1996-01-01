Сколько стоит дачу построить

Есть мнение, что сегодня во Владивостоке дачи строят лишь эстеты и большие энтузиасты дачного искусства. Купить участок с уже имеющимся домиком, сарайчиками и даже гаражом - это намного дешевле, чем построить. Ну и бог с ним, что предлагаются постройки не "первой свежести". Зато если сгорят или развалятся - не так жалко. Тем не менее желающие строить среди дачников находятся. Причем многие возводят строения с претензией на звание "загородного дома".

Чего это стоит, если не делать ставку на роскошь? Домик площадью около 50 кв. м из отечественных материалов под "канадскую технологию" с трехслойным утеплением, ондулиновой крышей, с покраской фасадов на несколько раз, без каких-либо особых изысков в настоящее время в пригороде Владивостока можно построить примерно за 500 тыс. руб. Естественно, без стоимости земельного участка и без подвода коммуникаций, что надо предусматривать отдельными строчками расходов. Дачным такой домик можно называть условно, потому что при желании в нем можно создать все необходимые удобства и жить круглогодично.

Простым и относительно дешевым вариантом остается кирпичная дача. Строение 6х6 метров со стенами в 1-1,5 кирпича, деревянным перекрытием и непритязательным отечественным кровельным материалом, по мнению руководителя компании "Домодом" Дениса БРЕДЮКА, можно построить примерно за 400 тыс. руб.

И самый простой и дешевый вариант - это деревянный сборно-щитовой домик. При площади около 35 кв. метров с материалами, доставкой, со сборкой на легком ленточном фундаменте и с проводкой электричества он может обойтись всего в 100-150 тыс. руб. Дешевле этого можно построить разве что шалаш.

Конечно, разброс цен как на строительные материалы, так и на услуги строительных организаций очень большой, и, чтобы оптимизировать расходы на постройку конкретного дачного домика, стоит провести небольшое исследование среди потенциальных подрядчиков. При этом не обязательно искать для его постройки лицензированных строителей или делать проект. Для дачного домика это не обязательно.