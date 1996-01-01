Импортеры нервничают

Ситуация с квотами на импорт мяса птицы в 2007 г. продолжает оставаться неопределенной. В августе импортеров успокоили, что они получат хорошие объемы квот на следующий год независимо от того, сколько курятины ввезли в этом году. Таким образом власти выразили благодарность за добровольное сокращение объемов импорта во время "птичьего гриппа". Но официальное решение до сих пор не принято.

Эксперты говорят, что импортеры могут увеличить поставки мяса к концу года, чтобы не остаться с носом. В результате цены на курятину уже осенью могут сильно снизиться.

В конце августа назад министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ пообещал, что в десятидневный срок в правительство будет внесен проект постановления о распределении квот на импорт мяса птицы на 2007 г. Министр заверил крупнейших поставщиков, что квоты, которые они получат, не будут зависеть от объема поставок в 2006 г.

По словам исполнительного директора Ассоциации операторов российского мяса птицы Антона СУРИКОВА, в апреле этого года импортеры курятины добровольно сократили объемы поставок в Россию, чтобы поддержать отечественных производителей, страдавших от снижения спроса из-за птичьего гриппа. "В апреле мы объявили о сокращении импорта на 30% и выполнили обещание. Например, если в апреле было ввезено 70 тыс. тонн мяса, то в мае - 50 тыс. тонн. Если ситуация с квотами останется неопределенной, то участники рынка попытаются максимально "выбрать" квоты к концу года, и уже в октябре может быть ввезено 90 тыс. тонн", - прогнозирует г-н Суриков. В таком случае, по его мнению, цены на мясо птицы снизятся.

Однако большинство импортеров, с которыми удалось побеседовать, говорят, что они и так уже почти израсходовали свои квоты, поэтому ввозить много курятины в конце года не будут. Финансовый директор компании "Белый фрегат" Эдуард НЕФЕДОВ заявил, что его компания уже "практически выбрала" основной объем квоты. То же сказал и генеральный директор компании "Мираторг" Александр НИКИТИН.

"В целом по году квоты расходовались достаточно равномерно, поэтому какие-то резкие изменения на рынке маловероятны, - считает он. - Например, у нас американская квота почти выбрана, осталась лишь европейская, но оттуда сейчас везти практически нечего".

При этом топ-менеджер одного из операторов мясного рынка на условиях анонимности рассказал, что "большие объемы" американской квоты остались у одного из крупнейших импортеров - мясной корпорации "Евросервис". "Насколько я знаю, они еще могут ввезти много мяса птицы из США и тем самым подтолкнуть цены вниз. Например, в прошлом году так и получилось", - вспоминает собеседник. Руководитель мясного бизнеса "Евросервиса" Игорь КОФМАН подтвердил РБК daily, что у компании действительно остались "существенные объемы" мяса птицы, которые они могли бы ввезти в рамках квоты.

"Мы были в числе тех, кто добровольно сократил поставки весной, чтобы стабилизировать рынок. Официальные лица пообещали нам, что квоты на 2007 г. будут рассчитываться на основе объемов импорта не 2006 г., а 2005 г., чтобы мы и те, кто поступил так же, не пострадали, - объясняет г-н Кофман. - Мы сделаем все, чтобы не стать причиной дестабилизации рынка, но если такая неопределенная ситуация затянется надолго, то я не могу прогнозировать, как мы поступим".

Российское правительство впервые начало квотирование ввоза мяса весной 2003 г. Цель квотирования - защита российских сельхозпроизводителей от дешевой импортной продукции. В текущем году квота на импортные поставки птицы в Россию составляет 1 млн 130 тыс. тонн. В 2007 г. импортная квота на мясо птицы достигнет 1 млн 171,2 тыс. тонн. До сих пор квота на импорт мяса птицы распределялась по историческому принципу - доля компании в квоте определялась в зависимости от того, сколько мяса она ввезла за предыдущий год, при этом фирма должна была не менее трех лет заниматься этим бизнесом.