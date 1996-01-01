Домик в селе можно построить за 30%

В Приморье программой социального развития села уже пожелала воспользоваться 141 семья. Субсидирование строительства ведется по схеме: 30% средств в новострой вкладывает будущий хозяин, 40% поступают из краевого бюджета и 30% - из федерального.

"На 2006 г. 36 млн руб. заложены в федеральном бюджете, 48 млн - в краевом, - рассказал "ЗР" начальник департамента сельского хозяйства администрации края Александр ТАБАЧЕНКО. - В жилищной программе может принять участие любой фермер. Ему достаточно подать заявление через муниципалитет и оформить документы в жилищной комиссии. После чего подать бумаги в комиссию департамента сельского хозяйства края. В настоящее время она уже рассматривает 141 поданное заявление".