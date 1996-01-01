В Харбин на автобусе

Прямой автобусный рейс Владивосток - Харбин в течение месяца опробовали сразу две приморские компании - "Приморавтотранс" и АТП "Приморье".

Пассажиров везут автобусами "Вольво" через Полтавку и Пограничный. Время в пути 12 часов, стоимость билета 1800 рублей. Автобусы уходят в 6.40 и 7.10 от здания владивостокского автовокзала. Через каждые два часа автобусы делают остановку на 15 минут, чтобы пассажиры могли немного размяться.

Как нам сообщили пассажиры, уже воспользовавшиеся услугами нового маршрута, в автобусе "Приморавтотранса" не разрешали пользоваться туалетом, мотивируя отказ близостью транзитной автостанции. Несмотря на ненавязчивый российский сервис, маршрут уже стал популярным среди пассажиров, отправляющихся в Поднебесную по визам. Так, в последние дни августа на автобусе в Харбин уезжали студенты, обучающиеся в КНР, и китайцы, чей срок работы в России закончился.