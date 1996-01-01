На авиабилеты - сезонные скидки

В осеннее-зимний период 2006 года ОАО "Владивосток Авиа" вводит специальные тарифы на внутренние перевозки между городами России.

Продажа билетов начнется с 10 сентября и продлится до 25 сентября 2006 года. Бронирование и покупка должны производиться одновременно. Период предоставления перевозки - с 15 сентября по 20 декабря 2006 года. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 2 месяца.

По указанным тарифам предоставляются скидки в размере 100% для детей до 2 лет без места, 33% для детей до 2 лет с местом и 33% для детей от 2 до 11 лет. Перевозка по данным ценам лиц, не сопровождающих детей, запрещена. Изменение даты вылета разрешается только с доплатой до уровня более высокого тарифа. Возврат билета производится с удержанием штрафного сбора.

По информации отдела по связям с общественностью ОАО "Владивосток Авиа".