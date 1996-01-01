Проект моста появится зимой

В бюджете Приморья на разработку проекта моста предусмотрено выделить 70 млн руб.

Проект моста через бухту Золотой Рог будет готов в феврале 2007 года. Его протяженность составит 1,5 километра, величина судоходного пролета - около 750 метров. Высота подмостового габарита будет не менее 70 метров. Об этом сообщил вице-губернатор края Владимир Розенберг. Он также отметил, что разработкой проекта займется консорциум, в который входят 4 проектных института - ОАО "Ленгипротранс" и ЗАО "Институт "Гипростроймост" из Санкт-Петербурга, компания из Германии "Леонхардт Андрэ и партнеры" и ОАО "Приморгражданпроект" из Владивостока.