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На рынок Приморья прольется харбинское пиво
Вторая специализированная выставка экспортных товаров из провинции Хэйлунцзян удалась, так считают китайцы. Как всегда, предприниматели из Поднебесной привезли "все-все", но мало кому это оказалось нужно, поэтому эффективным мероприятие стало лишь для тех компаний, которым организаторы привели клиентов.
В экспозиции приняли участие 70 частных организаций самого разного профиля деятельности: от производства тяжелого промышленного оборудования до биодобавок "Гэлэбао", повышающих "мужскую силу". Кстати, половина китайских компаний занимается именно продуктами медицины и косметологии, впрочем, в Китае эти товары составляют одну группу. Интересно, что в большинстве названий китайских предприятий значится формулировка - китайско-российское сотрудничество. По сведениям "ЗР", в основном это подразделения китайских корпораций, созданные специально для торговли с Россией.
"Заявок на поездку во Владивосток было в 3 раза больше, чем мест на выставке, поэтому можно сказать, что к нам приехали лучшие предприятия, кстати, одним из условий было наличие международных сертификатов качества ISO", - рассказала директор выставочного оператора Вера ЕРМОЛИНА. По ее словам, было заключено 8 соглашений о намерениях, в том числе и с крупными предприятиями из Красноярска и Читы. На рынок Приморья планирует выйти Харбинский пивзавод "Хатэ-пиво", который привез адаптированное для продажи в России пиво марки "Медведь".
Все остальное, например, русско-китайский электронный переводчик, художественные изделия из гранита или золотая фольга для тиснения строительных объектов - не более чем экзотика, которая может заинтересовать лишь редких специалистов.
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