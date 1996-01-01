Маршрутки из Поднебесной

На дорогах Приморья появились новенькие китайские автобусы. Они составят конкуренцию подержанным корейским моделям. Один "китаец" станет трудиться во Владивостоке на автобусном маршруте 7т, а второй - будет колесить по Артему. Еще один автобус собирают сейчас на Чаньчуньском автозаводе в Китае. Во Владивостоке он появится через неделю-другую.

Контакты с выставки

В техпаспортах китайские автобусы, те, что поступили в Приморье, обозначены как "CCJ 6600 D" и "CCJ 6660 D". Это модели новые - их начали выпускать только в прошлом году. Сейчас у первых двух автобусов на спидометре всего 1200 км - перегон из Чаньчуня во Владивосток.

Эта техника была заказана приморской компанией "КОРАВТО Трейдинг", которая занимается внешнеэкономической деятельностью. Год назад ее генеральный директор Сергей ТАЮРСКИЙ побывал в составе приморской делегации автоперевозчиков в городе Чаньчунь провинции Цзилинь. В августе прошлого года там проводилась международная автомобильная выставка.

Ознакомившись с возможностями китайского автопрома, Сергей Юрьевич всерьез озадачился идеей экспорта пассажирских автобусов из Китая. Дело в том, что корейские машины попадают к нам в довольно изношенном состоянии. Они во многом исчерпали свой ресурс. Эти машины выпущены 10 лет назад, а то и больше. По некоторым оценкам износ такой техники составляет около 80%. К тому же, чтобы привести в порядок и выпустить на линию один такой автобус, нужно как минимум две недели работы механика и около $1,5 тыс. - необходимо отрегулировать ходовую часть, проверить электропроводку, подновить салон и т.д. и т.п.

- Год назад мы начали задумываться о налаживании с китайцами тесных экономических отношений, - рассказывает Сергей Таюрский. - В первую очередь мы обратились к правительству города Чаньчунь. Посмотрели на автобусы, которые выпускаются на местном автозаводе. Сразу же возникло желание работать с китайской стороной.

Из той делегации, что приезжала на автовыставку, кроме Таюрского, практически никто не смог сработаться с китайскими партнерами - с полгода помыкались, да и забросили сотрудничество до лучших дней. А Таюрский оказался настырным и с полгода назад привез-таки во Владивосток свой первый китайский автобус. Правда, он ушел транзитом в город Тынду Амурской области. Кстати, китайцы по просьбе российской стороны поставили его в зимней комплектации. Автобус прошел суровые испытания лютыми морозами, и, как сообщают из Тынды, достойно их выдержал.

Справедливости ради стоит отметить, что в Приморье и раньше видели автобусы из Поднебесной. Но их почти всегда перегоняли транзитом в европейскую часть страны. Во Владивостоке они надолго не задерживались.

Цена и качество

- Я специально ездил на автозавод в Чаньчунь, - рассказывает Сергей Таюрский. - Там я контролировал процесс сборки. На это ушло две недели. С руководством завода я обговорил, что нужно поставить, а что нужно убрать из комплектации автобусов. Вариантов комплектовании масса.

Стоит сказать, что Чаньчуньский автозавод может производить 50 автобусов в месяц. Китайские автопроизводители выпускают 7 моделей городских автобусов. Самый маленький - 6 метров длиной. Он рассчитан на 19 посадочных мест. Такую машину и увидят в скором времени владивостокские пассажиры. Второй автобус (тот, что в Артеме) больше своего собрата на 60 см, а вместимость его - 24 места. Еще одна машина, которую сейчас собирают в Китае, несколько больше двух предыдущих - его длина 7,2 метра. Это вариант 2-дверного городского автобуса.

Вообще, самая большая модель, которую выпускает Чаньчуньский завод по производству городского автобуса (так официально называется предприятие), - "CCJ 6120 D": 12 метров длиной и 52 посадочных места. У этого гиганта две разновидности - туристическая и городская модели. Автобусы рассчитаны на 300-400 тыс. км пробега без капремонта. То есть они смогут нормально проработать 5-6 лет. Кроме того, китайские автомобилестроители дают один год гарантии.

Досье Во всем Китае сейчас работают всего 4 завода, которые выпускают так называемые шасси - это автобусная рама и двигатель. Кроме того, в каждой провинции есть муниципальные и частные автозаводы. Так что в Поднебесной работают еще 150 заводов, которые производят кузова для автобусов.

Цены у китайцев весьма приемлемые - самая дешевая модель стоит $22 тыс. А максимальная цена за самый вместительный автобус составит не более $54 тыс. Для сравнения: сейчас во Владивостоке можно купить небольшой новый корейский автобус, например, County за $50-52 тыс. А такой же бэушный обойдется в $24-28 тыс. При этом его возраст составит 7-8 лет. А тут китайцы со своими новенькими машинами...

Что касается запчастей, то в течение месяца китайская сторона обещала компании "КОРАВТО Трейдинг" поставить во Владивосток целый перечень деталей, необходимых для обслуживания 10-15 автобусов.

Отверточная сборка

Ко всему прочему компания "КОРАВТО Трейдинг" решила создать свой сервисный центр. Это будет дочерняя компания. В Артеме уже куплено здание автобазы и взяты в аренду 10 гектаров земли. Специалисты сервисного центра будут заниматься гарантийным и послегарантийным обслуживанием китайских автобусов. Сергей Таюрский планирует, что уже к новому году сервисные работы будут налажены.

Но и это еще не все. На базе этого сервисного центра решено наладить сборочное производство китайских автобусов. В Чаньчуне будут закупаться комплектующие, а сборка будет проходить в цехах артемовского предприятия (оно будет носить название "Артем Моторс"). Китайская сторона готова поставить необходимые технологии и обеспечить контроль за сборкой продукции. Планируется сборка всего модельного ряда чаньчуньского завода. Рынок сбыта готовой продукции - весь Дальний Восток России.

Пока что эти планы сдерживает сертификация. Чтобы получить разрешение в Москве на сборку и выпуск автомашин, нужны деньги и... три новеньких автобуса, на которых будут проводиться испытания на прочность. Только угробив дорогостоящую технику и умаслив столичных чиновников, можно получить вожделенный сертификат.

Тем не менее работа в этом направлении ведется. Как только будут получены все документы, Сергей Таюрский обещает бесперебойную поставку комплектующих в Приморье и выпуск недорогой китайской техники.

Если говорить начистоту, то китайцы весьма заинтересованы в том, чтобы их продукция имела спрос не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Это и понятно, они получают дополнительный стимул для развития своей автопромышленности и новые рынки сбыта. Ну а мы - недорогую технику приличного качества. Так что, похоже, китайская экспансия на дальневосточный рынок началась. Не за горами то время, когда по нашим улицам будут колесить отнюдь не японские и корейские подержанные иномарки, а новенькие китайские машинки. Жаль только, что российский автопром, как и прежде, остается не у дел...