Таиланд, которого мы не знали

Почему-то у многих российских туристов Таиланд ассоциируется исключительно с эротическим массажем, "ленивым" пляжным отдыхом и сексуальной раскованностью Паттайи. На самом деле, эта самобытная страна обладает просто безграничными возможностями для туристов. Надо только иметь желание ее узнать.

Загадочное королевство Сиам, знакомое нам по сказкам, на деле оказывается страной метаморфоз. На ее календаре 2546 год (летоисчисление в Таиланде идет со дня смерти Будды), Новый год здесь празднуют в апреле, а красивая тайская девушка при ближайшем знакомстве может оказаться мужчиной...

В июле в Таиланде побывала владивостокская делегация руководителей и менеджеров турфирм приморской столицы, представителей городской администрации и журналистов. Ее сопровождал почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН.

"Тайское направление популярно у приморцев, но зачастую ограничивается лишь посещением Паттайи и островами Пхукет и Самуи, - говорит глава делегации, зав. отделом по туризму Управления внешних связей администрации Владивостока Сергей РЫБНИКОВ. - Проблема в недостаточной информированности наших туристов. Поэтому мы поддержали инициативу директора тайской туристической компании Eunice Travel Сакды ЛЕРТВАТРАКАНА организовать ознакомительный тур на север Таиланда, чтобы представители владивостокского турбизнеса убедились, что это страна всесезонного туризма".

Санук!

Неподдельная искренность тайской улыбки убеждает: нас действительно хотят видеть на этой земле. И дело вовсе не в том, что для этой страны туризм - основная часть доходов. Просто все, чем занимаются тайцы, действительно приносит им удовольствие. Короткое, но емкое по смыслу слово "санук" включает в себя целую жизненную философию тайцев: "Живи в удовольствие, воспринимая каждое мгновение бытия с радостью".

К смерти они относятся не менее философски, предвкушая реинкарнацию душ. При этом очень суеверны и верят в приметы. Даже одеваться стараются в строгом соответствии с днями недели. Понедельник - желтый, вторник - розовый, среда - зеленый... Кстати, желтый - цвет короля, которого здесь просто обожают. За 60 лет правления Рама IX очень много сделал для своей страны, и в мае этого года даже получил награду от ООН за многолетний вклад в развитие человечества. Сегодня, в свои 79, король по-прежнему бодр и активен. У него, инженера по образованию, масса запатентованных изобретений, перенятых другими странами. Помимо этого, он играет на саксофоне и фортепиано, пишет музыку и профессионально занимается фотографией и живописью.

Еще одна отличительная черта тайцев - честность. В этом мы убедились на собственном опыте. Стоило кому-нибудь из нашей группы оставить в массажном салоне сумку с деньгами и документами, в ресторане - пакет с покупками, в сданном номере отеля - сотовый телефон, как все наши потери возвращались нам немедленно.

Паттайя: долой стереотипы!

Самый знаменитый город Таиланда не затихает ни днем, ни ночью, предоставляя своим гостям все, о чем они только могли подумать. Наделившие его сомнительной славой американские солдаты в 1960-х и предположить не могли, что спустя несколько десятилетий деревушка, состоящая исключительно из баров и апартаментов, превратится в один из самых популярных курортов страны. И те, кто продолжает считать Паттайю центром секс-туризма, глубоко заблуждаются: сегодня этот курорт по праву носит титул курорта семейного отдыха. Для этого здесь есть все: комфортабельные отели, масса экскурсионных объектов - огромный океанариум со 100-метровым подводным туннелем и аквапарк, Святилище истины и Парк динозавров, Деревня обезьян и Мини-Сиам, крокодиловые фермы и деревни слонов, шоу трансвеститов "Тиффани" и "Альказар"... Помимо водных видов спорта - яхтинга, серфинга и парапланирования - можно поиграть в гольф и сквош, пейнтбол и теннис, заняться верховой ездой или погонять на мотоциклах и машинах по скоростным трассам для автогонок... Кроме того, в 30-40 минутах езды от города на быстроходном катере расположены красивейшие островах с чистейшей водой, белоснежным песком и великолепными возможностями для дайвинга.

Душа Таиланда

"Ваше самое любимое место в Таиланде?" - спросила я директора тайской туристической компании Eunice Travel Сакду Лертватракана. После долгой паузы он ответил: "У каждого города, у каждого острова свое лицо и свое очарование. И все-таки, как бы ни был роскошен юг страны, предоставляющий шикарные возможности для первоклассного пляжного отдыха и буквально пропитанный ощущением праздника жизни, душа Таиланда все-таки находится на севере. Поэтому мое сердце тоже принадлежит этой части страны. Очень люблю Чианг Май. Там все - природа, храмы, люди - располагает к неспешному и глубокому осмыслению жизни. Именно на севере туристам открывается другой Таиланд: государство с богатейшим историческим наследием и интереснейшими культурными традициями. И только побывав там, можно говорить о том, что ты знаешь, что такое Таиланд".

Наше путешествие на север началось с Аютайи - древней столицы Сиама. Город-музей под открытым небом впечатляет: даже по остаткам древних построек можно судить о былом величии этого государства. Нам довелось увидеть один из самых значительных и красивых храмов Аютайи Wat Si San Phet, а также 650-летний комплекс Wat Chai Mongkol с отреставрированным Лежащим Буддой.

Расположенный на северо-западе Таиланда Канчанабури прославился во время Второй мировой войны Дорогой смерти, ставшей братской могилой для нескольких десятков тысяч военнопленных. Действующий участок этой дороги и мост через реку Квай, описанный в одноименном романе Пьера Буля, - главные экскурсионные объекты городка. Туристы могут и сегодня прокатиться по одному из самых опасных участков дороги, получив удовольствие от остроты ощущений. Если есть возможность, задержитесь в Канчанабури хотя бы на пару дней, остановившись в комфортабельном отеле River Kwai Village, раскинувшемся прямо в джунглях. Просторные террасы плавучих домиков выходят прямо на реку. С наступлением густых "сливочных" сумерек, под аккомпанемент цикад и сонное журчание реки, охотно верится, что желаемое каждым тайцем состояние нирваны можно достичь только в этой благословенной стране.

Тайский Петербург

700 км отделяют Бангкок от северной столицы страны - Чианг Мая. "Северная Роза" - так называют его тайцы. "Тайский Питер", - говорят о нем наши соотечественники. Расположенный в потрясающе красивом месте на берегу реки Пинг, он действительно является жемчужиной королевства. Оказавшись там, я поняла, что имел в виду г-н Левартракан, говоря о другом Таиланде. Здесь действительно все другое. Богатейшая история этого города сохранилась в особой культуре, и ощущается как в повседневной жизни северных тайцев, - диалекте, кухне, обычаях, - так и в красивейших древних храмах, отличающихся своей архитектурой и богатым декорированием. Кроме того, здесь находятся самые красивые в королевстве пейзажи: зеркальная гладь озер, сочная зелень холмов, каскады водопадов... Неудивительно, что именно здесь расположена Зимняя королевская резиденция.

Ритм жизни Чианг Мая, размеренный и неторопливый, располагает к неспешному наслаждению жизнью. Познакомьтесь с удивительными храмами, расположенными в его окрестностях, искупайтесь в горячих источниках, прогуляйтесь по знаменитому королевскому ботаническому саду и обязательно посетите недавно открывшийся сафари-парк, где живет около 800 (!) видов животных.

Тем, кто не может обойтись без экстрима, тоже найдется, чем заняться: пешие походы в джунгли и знакомство с местными племенами, рафтинг и проживание в тайских деревнях, горные велосипеды и квадрациклы, исследование пещер и автомобильное сафари...

В 50 км от Чианг Мая находится лагерь слонов Chiang Dao Elepfant training center. После традиционного шоу нам предложили прокатиться на добрых серых гигантах. Прогулка оказалась экстремальной, но веселой. Вместо того чтобы повозить нас по деревне, слоны под радостно-испуганные вопли туристов сначала спустились по обрывистому склону к реке, перешли ее вброд, а потом довольно резво направились в джунгли. Внезапно наш погонщик спрыгнул со слона, нырнув в густые заросли какого-то экзотического растения. Мы с соседкой не успели даже вскрикнуть от неожиданности, как он вернулся... с кошельком, который, как оказалось, выпал из раскрытой сумки моей спутницы. (Видимо, следующий за нами погонщик предупредил коллегу о нашей потере). Уезжали из деревни мы, сплавляясь на бамбуковых плотах, наслаждаясь картинками окружающей природы...

Кстати, поскольку Чианг Май по праву считается центром народных ремесел, это делает его привлекательным еще и в плане покупок изделий из серебра и дерева, хлопка и шелка. А игроки в гольф оценят лучшие во всем Таиланде гольфовые поля.

"Вход в Золотой треугольник"

- так переводится название самого северного города страны - Чианг Рая. Без него знакомство с севером было бы неполным.

"Золотым треугольником" называют место на реке Меконг, где граничат Таиланд, Лаос и Мьянма. До недавних пор это был настоящий центр азиатской наркоторговли. Сегодня же, благодаря стараниям Рамы IX, огромные площади посевного опиумного мака сменились овощными, фруктовыми и ягодными плантациями. А в память о былой славе этого района по инициативе королевы-матери открыт самый большой в мире Музей опиума: 3000 метров экспозиций рассказывают об истории употребления человечеством этого зелья, опиумных войнах и показывают страшные сцены из жизни опиекурильщиков.

По дороге в Чианг Рай мы не уставали восхищаться пейзажами, от одного вида которых замирало сердце, как вдруг перед нами предстал потрясающий белоснежный храм, переливающийся на солнце. Оказалось, это Wat Rong Khun Temple, который строит простой смертный, известный тайский художник, на собственные средства. Пока готов только один храм, всего же комплекс будет состоять из 9 сооружений.

"Я не первый раз в Таиланде, но эта поездка заставила меня иначе взглянуть на перспективы отдыха в этом государстве, - рассказывает директор компании "Мирабель Тур" Елена АНДРЕЕВА. - Подобные туры очень важны. Чтобы удивлять туристов, мы должны быть сами осведомлены обо всех "изюминках" той или иной страны. Наши клиенты давно освоили и полюбили Таиланд, но мне очень хочется, чтобы помимо пляжного отдыха они знакомились с его культурой и историей. Лично на меня большое впечатление произвела Аютайя. Мы настоятельно будем рекомендовать ее туристам. А отель "River Kwai Village" в Канчанабури я бы вообще сделала брендом северного Таиланда...".

"Безусловно, неделя для знакомства с Таиландом - это очень мало, - говорит Почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН. - За это время сложно почувствовать все богатство колорита этой страны. И все-таки я рад, что этот визит состоялся. Надеюсь, после того как представители турфирм Владивостока лично познакомились с туристическим потенциалом королевства, число гостей из Приморья значительно увеличится. Только за последние полгода Таиланд посетили более 3000 приморцев, и я мечтаю, чтобы число влюбленных в эту страну людей становилось все больше. Для этого мы максимально упростили процедуру получения визы: весь процесс занимает менее суток. Таиланд уникален и многогранен. Он с открытым сердцем принимает российских туристов, предоставляя безграничные возможности для всесезонного отдыха. В следующем году дипломатическим отношениям между нашими странами исполняется 110 лет, и я не сомневаюсь, что у наших стран большое совместное туристическое будущее...".

...С момента возвращения из Таиланда прошел уже месяц, а нежные орхидеи, купленные в аэропорту Бангкока, удивительным образом сохраняют свою свежесть. Символизирующая удачу тиковая фигурка Ганеши и тайские сапфиры в ушах дочери также напоминают мне о Таиланде. И я отчетливо понимаю: мне очень хочется туда вернуться. Загадочный Сиам не отпускает, обещая раскрыть еще не одну свою тайну...